Els MIR mantenen finalment la convocatòria de vaga indefinida en la Comunitat des d'aquest dimarts

El col·lectiu MIR de la Comunitat Valenciana manté finalment per a aquest dimarts, 21 de juliol, la convocatòria de vaga instada pel Sindicat Mèdic CESM-CV en coordinació i amb l'associació AME.

Encara que aquest dilluns a la vesprada es va informar que el Comité de Vaga MIR havia decidit posposar la vaga al 3 d'agost davant "les amenaces que s'han abocat des de la Conselleria de Sanitat" i per a "garantir la major participació possible", en un comunicat posterior s'assegura que l'atur es realitzarà a partir de hui.

En la nota, el sindicat CESM assegura que, "davant la confusió que s'ha creat deliberadament amb la finalitat d'impedir el lliure exercici d'un Dret Constitucional com és el dret de vaga", ha decidit presentar davant el Jutjat d'Instrucció de guàrdia de València, una denúncia contra la directora general de Recursos Humans per "haver dictat instruccions a les gerències i aquestes al seu torn a les prefectures de Servei perquè impedisquen el lliure exercici del dret de vaga, emparant-se en un suposat defecte formal de la convocatòria de vaga, manifestant la il·legalitat d'aquesta, i atemorint als residents amb conseqüències personals en el cas de sumar-se a aquesta".

Així mateix, el sindicat mèdic ratificava la convocatòria de vaga amb caràcter indefinit i instava els MIR a "prendre nota dels sindicats que fent seguidisme de la Conselleria s'han dedicat, per escrit o expandint la faula d'una suposada il·legalitat a boicotejar una vaga reclamada per aquest col·lectiu i perfectament justificada per les nefastes condicions laborals que pateixen".

Finalment, l'entitat insta el president de la Generalitat, Ximo Puig, al fet que "assumisca el control de la situació d'aquest problema davant la incapacitat de consellera de Sanitat, Ana Barceló, a abordar mitjançant el diàleg i la negociació d'aquest conflicte".

Per part seua, des de la Conselleria de Sanitat es defensa que "en el limitat marge d'actuació que permet la norma estatal", ha promogut "millores" per als MIR i ha negat a més que l'administració estiga posant "obstacles i impediments" a la vaga, sinó que "només s'ha advertit als Departaments de Salut de l'existència de defectes de forma en la convocatòria".