Ortuzar dice que un gobierno de coalición es la "fórmula ideal" y cree que el PSE-EE también irá en esa dirección

En una entrevista a Onda Vasca, se ha referido, de esta manera, a la primera reunión que mantuvieron este lunes el PNV y el PSE-EE en la que acordaron empezar a trabajar en un programa de Gobierno compartido, pero los socialistas no aclararon si se decantarán por un gobierno de coalición o por un acuerdo parlamentario para dar estabilidad al Ejecutivo.

Ortuzar ha indicado que respeta la posición del PSE-EE de no aclarar la fórmula en la que está pensando para dar estabilidad al Gobierno Vasco y cree que tendrá que ver con su estrategia negociadora para "no pillarse los dedos" y no tomar decisiones "sin saber el contenido final del programa".

El dirigente jeltzale ha asegurado que han hecho saber al PSE-EE que para el PNV la "fórmula ideal" sería un gobierno de coalición, por "coherencia" con el resto de las instituciones y también porque sería la "quintaesencia de la fortaleza y la estabilidad".

Por ello, ha indicado que van a ir "en esa dirección" y cree que también el PSE-EE, pero ha insistido en que entiende que "no prefije desde ahora cuál es la fórmula".

Sobre la estructura del Gobierno, Ortuzar ha afirmado que las "cosas han ido bien" en los últimos cuatro años y aunque habrá que "readecuar los objetivos" como consecuencia de la crisis, apuesta "por el continuismo y la estabilidad".

En relación a si habría la misma proporcionalidad en el reparto de áreas, ha afirmado que, en el modelo de bicefalia del PNV, eso lo "dejan en manos del Lehendakari", que "ya estará pensando en la mejor de las estructuras del Gobierno". No obstante, ha apuntado que, en un análisis frío y preliminar", parece que las áreas están "definidas" y han "funcionado bien". "Seguro que hay cosas que se pueden mover, pero no debiera ser el escollo principal el reparto de esas áreas", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que probablemente este viernes se acredite en la Cámara vasca el grupo parlamentario del PNV, de manera que, al superar los 25, se pondría "en marcha el reloj" y calcula que la primera semana se constituirá el Parlamento para poder contar en septiembre con un Gobierno.

(Habrá ampliación)