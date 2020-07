Resequedad, dermatitits... Cómo cuidar las manos para evitar los efectos negativos del jabón y el gel en la piel

Además de manteniendo la distancia social y el usando de las mascarillas, el lavado frecuente y concienzudo de manos es una de las normas de higiene básicas para prevenir el contagio del coronavirus.

Cuando no disponemos de jabón o para completar la higiene, también puede ser muy útil aplicarse gel hidroalcohólico para manos, desinfectantes a base de alcohol en una concentración suficiente como para asegurarnos que el virus queda inactivo.

Sin embargo, estas medidas de higiene tienen consecuencias negativas para la piel, que puede resecarse, enrojecerse e incluso, si se es propenso, provocar brotes de dermatitis, eccemas o dermatitis de contacto, una reacción alérgica de las manos a las sustancias que contienen el jabón o el gel.

Para que esto no ocurra o para contrarrestar estos efectos negativos, durante esta época tenemos que cuidar la piel de las manos de una manera especial.

¿Por qué el jabón y el alcohol perjudican a la piel?

El jabón es tan eficaz contra el coronavirus porque destruye la membrana que recubre los virus, que está formada por una capa de grasa. Al igual que arrastra esta capa de grasas, también erosiona la capa de sebo que recubre nuestra piel y que la protege de agresiones externas, reteniendo el agua y evitando la deshidratación.

Además, también ayuda al transporte de antioxidantes, y en el proceso de la cicatrización natural de heridas. El alcohol, que es un disolvente, también contribuye a alterar esta capa de sebo. Cuando el uso de estos productos es frecuente y repetido, la piel de las manos se vuelve mucho más vulnerable.

Minimizar las agresiones

No podemos bajar la guardia con la higiene de manos, pero sí podemos minimizar los daños si tomamos algunas precauciones:

•Elegir jabones con ph neutros, suaves, sin perfumes… e incluso los conocidos como ‘sindet’, jabones sin detergentes que son iguales de eficaces y son menos agresivos para la piel. También existen jabones hidratantes o emolientes destinados a pieles secas, con dermatitis, etc.

•Dejar el gel hidroalcohólico solo cuando no dispongamos de agua y jabón. Lavar durante 30 segundos las manos con agua y jabón es más eficaz que los geles, que se deben dejar solo para cuando no dispongamos de agua y jabón. Utilizar las dos cosas, además de no ser más eficaz, es doblemente perjudicial para las manos.

•Optar por agua fría o tibia, pues el agua caliente contribuye a deshidratar la piel.

•Secarlas bien. La humedad contribuye a la proliferación de gérmenes y a irritar a piel e impide que las cremas hidratantes penetren bien.

•Usar guantes. Cada vez que se vaya a utilizar un producto agresivo para las manos, como el lavavajillas, productos de limpieza para la casa, etc. es recomendable usar siempre guantes.

•Usar crema hidratante varias veces el día, sobre todo antes de acostarnos, ya que el sueño favorece la absorción de nutrientes.

Cuidados extra para recuperar la piel

Si a pesar de todo lo anterior, tenemos la piel dañada, la mejor forma de repararla es un extra de hidratación y algunos cuidados especiales.

•Utilizar cremas específicas al menos dos veces al día. Además de usar crema cada vez que nos lavamos las manos, esta debe ser especialmente hidratante y contener activos emolientes, nutritivos, reparadores, cicatrizantes, etc.

•Busca cremas que contengan glicerina, un ingrediente muy usado en cosmética que ayuda a retener al agua y a reparar. Puedes encontrarla sintética, pero también natural. La urea y el pantenol también son ingredientes muy eficaces para mantener la hidratación de la piel.

•Si prefieres los ingredientes 100% naturales, hay muchas mantecas o aceites vegetales con un gran poder hidratante, como argán, karité, onagra, almendras dulces, aceite de oliva.... o reparador y calmante, como el aloe vera, la rosa mosqueta, el hammamelis, centella asiática… Las opciones son innumerables. Puedes buscarlo en tus cremas de manos o algunos usarlos directamente sobre la piel, preferiblemente por la noche, pues suelen tardar en absorberse.

•Es recomendable hacer una exfoliación semanal para eliminar las células muertas y ayudar a que la piel se regenere. Es mejor hacerlo de noche. Puedes usar cremas específicas o hacerte un exfoliante casero a base de algún aceite vegetal y azúcar.

Seguir una dieta sana rica en frutas y verduras y beber abundante agua también ayudan a mantener la piel sana e hidratada.

Si aparecen molestias más allá de la sequedad, como picor, enrojecimiento, grietas, etc., consulta con tu farmacéutico o médico para que te aconseje algún producto específico.