Sanitat destaca que ha promogut "millores" per als MIR "en el limitat marge que permet la norma estatal"

20M EP

La Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana assegura que, "en el limitat marge d'actuació que permet la norma estatal", ha promogut "millores" per als MIR. En aquest sentit, ha recalat que aquest departament ha sigut "precisament qui ha instat el Ministeri de Sanitat a la constitució d'un grup de treball per a revisar la norma estatal que regula el contracte laboral especial per a la formació en especialitats de ciències per a la salut".