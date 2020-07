Paulina Rubio consigue que su hijo no pueda viajar a España con su padre, Colate, por miedo al coronavirus

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera siguen al pie del cañón con la batalla legal por la custodia de su hijo de 9 años, Andrea Nicolás, y no parece que pueda llegar la paz con todo lo que está pasando últimamente.

Mientras Colate pidió que se le realice un test psicológico a la cantante, esta ha ganado una nueva batalla legal y ha conseguido que su hijo no venga a disfrutar de unas vacaciones con su familia paterna a España por miedo a un posible contagio de coronavirus.

La artista solicitó a los juzgados en una audiencia virtual de urgencia que no autorizasen ese viaje, alegando que prefiere que su visita se posponga para otras fechas más seguras para evitar un posible rebrote de la enfermedad.

Por un lado, sus abogados han argumentado que la evolución y expansión de la pandemia en nuestras fronteras podría provocar que el pequeño no pudiera coger un vuelo de vuelta a Miami. Por el otro, la defensa del padre ha explicado que no hay pruebas sobre el cierre de fronteras en España.

Asimismo, estos últimos han utilizado la comparación de los datos de contagios que existen con el país donde reside. “El niño siempre espera para poder viajar a España. El papá lo tiene planeado, tiene los boletos, sabe dónde quieren ir, los lugares exactos, el niño está emocionado de ir”, han recalcado.

La cuidadora del niño ha subrayado las ganas que tiene el menor de realizar este viaje, pero ha defendido el motivo de la intérprete, destacando que habría otras oportunidades para realizarlo y el miedo a que el pequeño se tuviera que quedar en España por un posible nuevo confinamiento.

“El niño está muy interesado en ir a España, tienen familia allá y claro que sería un viaje muy bueno para él en cualquier otra circunstancia, pero debido a la pandemia y Miami está considerado como el epicentro de la pandemia, mi preocupación es que si el niño viaja a España podría estar en riesgo de contraer el virus durante el viaje que es muy largo y ya no podría regresar”, ha declarado.

A pesar de los intentos de Colate por convencer al juez de la seguridad de estas vacaciones, el letrado Spencer Multack ha tomado la decisión de dar la razón a Rubio en la idea de que no era el mejor momento para un viaje tan largo.

“Entiendo que esto es un viaje familiar y que tanto el señor Nágera como su hijo están emocionados por hacerlo, pero no estamos viviendo en términos normales y no puedo asumir ese riesgo. Así que lo lamento mucho pero creo que habrá más viajes y no puedo permitir que su hijo tome ese avión a España”, ha finalizado.