Coronavirus.- Gandia registra 176 denúncies per no portar correctament la mascareta en un dia

Així ho ha explicat aquest dilluns la Policia Local en un missatge en les seues xarxes socials en el qual insta la ciutadania a "complir amb les tres 'm'": "Mascareta, mantindre distància de metre i mig i mans netes".

Gandia té actiu el major brot de coronavirus de la Comunitat Valenciana. Aquest diumenge la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, va xifrar en 70 les persones afectades. Aquesta conjuntura va obligar aquest dissabte a ordenar el tancament de tot l'oci nocturn de la ciutat.

A més, Sanitat va establir aquest dissabte l'obligatorietat de l'ús de mascaretes a la Comunitat Valenciana "en tot moment" en la via pública, espais oberts i espais tancats d'ús públic encara que hi haja distància interpersonal, després de quadruplicar-se en una setmana el nombre de casos de coronavirus en la franja d'edat entre els 20 i 40 anys. La mesura no s'aplica en platges, espais naturals i piscines.