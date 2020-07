L'IVC i l'AVL llancen un 'Vocabulari de les arts escèniques' amb més de 1.600 paraules

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) han presentat aquest dilluns el 'Vocabulari de les arts escèniques', el qual ha elaborat la institució normativa del valencià per a homenatjar el sector i que recopila més de 1.600 entrades.

El volum -el qual es pot consultar online i en la seua versió impresa- inclou la definició dels termes i la seua traducció a diversos idiomes, com a castellà, anglés, francés i italià, a més del valencià.

L'acadèmic Artur Ahuir i el director general de l'IVC, Abel Guarinos, han presentat aquest dilluns en roda de premsa aquest nou vocabulari, l'octau que l'AVL ha dedicat a terminologia de sectors específics.

Guarinos ha agraït a l'Acadèmia l'elaboració d'aquest vocabulari, que és "un treball profús que compta amb més de 1.600 entrades" que conflueixen en un vocabulari que es pot entendre "tant a València com a Andorra, Catalunya o les Illes Balears". "El nostre lèxic també és comú respecte a les arts escèniques", ha asseverat.

A més, ha explicat que "el llibre és un homenatge al sector de les arts escèniques que des de fa molts anys ha usat eixe vocabulari, tant crítics, directors, actrius, actors o tècnics".

Per la seua banda, Artur Ahuir ha assenyalat que el seu propòsit és que les persones que treballen en el teatre i tinguen alguna dificultat per a saber "com es diu en valencià una part de l'escenari o com s'ha adaptat una forma japonesa de fer teatre" puguen recórrer al vocabulari. "Aquest és el nostre objectiu, humil, però sempre a favor de la llengua, del nostre valencià", ha afegit.

Segons ha explicat l'acadèmic, entre les obres lexicogràfiques que l'AVL ha dedicat a la terminologia es troben "el vocabulari jurídic, el d'economia, futbol, pilota valenciana, música, ciències de la salut i aquest últim, el de les arts escèniques". A més de poder consultar aquests llibres també es realitza "assessorament, per a qualsevol que demane alguna qüestió" en concret.

La llengua, "en tots els teatres"

Ahuir ha indicat que des de les institucions han volgut mostrar "una espècie d'homenatge a tots aquells que han fet possible que la llengua estiga en tots els teatres", ja que són conscients del mal moment que han passat les arts escèniques a causa de la crisi sanitària.

A més, l'acadèmic ha explicat que el vocabulari "és un treball que correspon a la secció de terminologia i assessorament lingüístic que fonamentalment es preocupa de construir el portal terminològic valencià que es pot consultar fàcilment a partir del diccionari normatiu" i ha remarcat que "exponencialment ha tingut una quantitat de visites enorme".

D'altra banda, segons ha destacat Ahuir, aquesta secció també s'ocupa dels neologismes, "paraules que després es faran grans o no, depenent de molts factors i entraran o no en el diccionari normatiu".

Acord amb l'IEC i la Universitat de les Illes Balears

D'altra banda, el director general de l'IVC ha conclòs l'acte felicitant a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) "per eixe acord històric que ha firmat recentment amb l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) i la Universitat de les Illes Balears".

Aquest acord, segons Guarinos és "en pro de buscar un marc comú de la llengua i estudiar tots el mateix camí". "És d'agrair que l'Acadèmia de la Llengua estiga en eixa línia i des de la meua visió personal i institucional, ja que en l'ADN de l'IVC està el valencià, ho agraïsc de tot cor".