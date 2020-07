Coronavirus.- La ciutat de València suma 294 denúncies per no portar mascareta aquest cap de setmana

20M EP

Els agents de la Policia Local de València han tramitat aquest cap de setmana un total de 294 denúncies per no portar correctament la mascareta, que des del dissabte és d'ús obligatori en la via pública encara que es mantinguen les distàncies de seguretat.