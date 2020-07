La Generalitat desbloquejarà la carrera professional dels sanitaris amb una inversió anual de 120 milions

Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, després d'abordar la situació amb els consellers de Sanitat, Ana Barceló, i Hisenda, Vicent Soler. Aquest dilluns a la vesprada està convocada la mesa sectorial per a treballar l'aplicació de la carrera professional amb els sindicats.

Es veurien beneficiats al voltant de 43.000 treballadors interins i fixos depenents de la Conselleria de Sanitat, segons les previsions del Govern valencià, a partir d'un decret que s'aprovarà aquesta setmana o la pròxima.

L'objectiu és enfortir el capital humà com un gest de "justícia" cap als funcionaris, especialment als sanitaris per la seua dedicació durant la pandèmia. "És una idea estratègica per a vigoritzar el sistema valencià de salut; és fonamental que tinguen la retribució que correspon", ha resumit Puig.

En concret, la mesura suposa l'aprovació de la carrera professional del personal sanitari, tant fix com interí, i dels treballadors de salut pública, així com el desenvolupament professional del personal estatutari.