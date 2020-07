Los alcaldes metropolitanos de Barcelona critican la indefinición del Govern con las restricciones por el Covid

El alcalde de Cornellà de Llobregat, el socialista Antoni Balmón, está siendo una de las voces más críticas con la gestión que está haciendo el Govern de Quim Torra de los rebrotes de coronavirus en Barcelona y su área metropolitana.

”Cuando se hizo una gestión errática de la última fase de la crisis de la pandemia, es difícil que en dos horas se pueda poner sobre la mesa cómo se puede corregir. Queremos ser corresponsables, que la lealtad funcione en doble sentido y queremos que se haga una gestión de confianza”, afirmó este fin de semana.

Barcelona ciudad ha contabilizado 210 nuevos casos de coronavirus y ya van un millar en menos de una semana. En la conurbación barcelonesa son 445 los nuevos positivos. Los casos se han doblado en la última semana.

La propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha criticado que se tengan que cerrar instalaciones deportivas municipales y que los espectáculos del Festival Grec hayan tenido que suspenderse porque, a su entender, “los centros deportivos, teatros o festivales culturales están cumpliendo las medidas escrupulosamente. No nos consta que los contagios se estén produciendo en estos lugares, sino en ámbitos más relacionados con encuentros sociales”.

Colau ha pedido este lunes al Govern que acabe con la "improvisación" en la gestión de las restricciones por los rebrotes de casos de coronavirus. "Pedimos que no haya más improvisación. No puede ser que la Generalitat lleve improvisando semanas y que nos pida a los ayuntamientos que hagamos peticiones de excepciones una a una. El mismo Torra reconoció que chirriaban las medidas restrictivas", ha asegurado.

La primera edil ha reprochado a la Generalitat la confusión que se generó el viernes al mezclar prohibiciones y recomendaciones en sectores en los que no ha habido contagios.

"Los expertos nos dicen que los contagios se están produciendo en el ocio nocturno y en el ámbito familiar. Nosotros y los sectores del deporte y de la cultura se preguntan: ¿Por qué se nos castiga si no hay habido contagios en nuestros sectores?", ha expresado.

Pendientes este lunes del Procicat

Colau ha solicitado a la Generalitat que resuelva este mismo lunes las peticiones de excepciones que han hecho los ayuntamientos, aunque ha lamentado que se traslade a los consistorios la gestión de las peticiones: "No es justo, no es operativo y no es la mejor manera de trabajar".

Por su lado, la alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, recordó que tras una desescalada “en la que la fase 3 solo duró un día, se dan unos mensajes que no se entienden y luego pasan estas cosas. Los mensajes que deben darse tienen que ser claros, porque estamos en una pandemia”, aseguró Díaz.

🔴 Les expectatives de la reunió amb el President Torra no s’han complert.



▪️Ni PROCICAT metropolità ni decisions corresponsables.



▪️No existeix bon protocol de control dels casos positius.



▪️Sectors sense casos i que respecten recomanacions, seran perjudicats.#Espluguespic.twitter.com/MvX4OHsveU — Pilar Díaz #DistànciaMansMascareta (@PilarDiaz_) July 20, 2020

Los primeros ediles de L’Hospitalet, Cornellà, Sant Boi, Viladecans, El Prat, Esplugues, Sant Joan Despí y Sant Just Desvern -secundados por Colau, y los alcaldes de Montcada i Reixac, Badalona y Sant Adrià de Besos- se reunieron con el president de la Generalitat el pasado sábado y le hicieron llegar su malestar así como la exigencia de la puesta en marcha de un Plan Territorial de Protección Civil (Procicat) metropolitano,

Las medidas restrictivas afectan a 13 municipios metropolitanos, incluido Sant Feliu de Llobregat, las comarcas leridanas del Segrià y la Noguera y los municipios gerundenses de Figueres y Vilafant.