La compra 'online' d'aliments puja fins a un 120% en segones residències de les zones costaneres de València i Alacant

En concret, els consumidors aposten per fer la compra abans d'eixir de vacances i rebre-la a l'arribada en la seua segona residència, una tendència que s'ha incrementat en la nova normalitat i amb la incertesa generada pel coronavirus.

D'aquesta forma, la plataforma ha incrementat les seues comandes en un 120% respecte a l'any anterior en zones de costa com València, Alacant, Múrcia i Màlaga.

Entre els motius d'aquesta nova tendència són principalment evitar les aglomeracions en els supermercats i minimitzar riscos, així com l'estalvi de temps.

Respecte a la cistella de la compra que es fa en les segones residències, que té un tiquet mitjà d'uns 100 euros, els espanyols l'omplin amb carns, conserves com la tonyina en oli d'oliva, fruites com el meló o el meló d'Alger, o begudes com la cervesa o el vi negre d'estiu.