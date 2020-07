Cultura.- El VI Festival de les Arts de València se celebrarà el 4 i 5 de juny del 2021

Els abonaments o entrades de dia, així com la promo beguda, ja són vàlides per a l'any que vé sense necessitat de fer cap tràmit.Els abonaments d'aquesta edició 2020 -cancel·lada a causa de la pandèmia de Covid-19- estaven esgotats, així que des de l'organització del certamen animen a "conservar-los per al pròxim mes de juny".

En cas que no puguen assistir, podran poder donar-li el seu abonament a un amic, canviant el nom de forma gratuïta abans del 31 d'agost.Per a açò cal enviar un email a info@wegow.com o sol·licitar el reembossament en el formulari que el festival publicarà en el seu web des de hui i fins al 3 d'agost a les 12.00 hores.

Els diners seran reembossats directament per Wegow en un termini màxim de 60 dies des que emplenes el formulari, segons l'establit en l'article 36 de Reial decret Llei 11/2020 del 31 de març modificat per l'apartat cinc de la disposició final desena del R. D.-llei 15/2020, de 21 d'abril, asseguren.

Més endavant es posaran a la venda solament els abonaments retornats i als mateixos preus que van ser adquirits. Pròximament, s'anunciarà la data exacta de l'eixida a la venda.