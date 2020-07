Calvo pospone su viaje a París y evita que Iglesias quede al frente del Gobierno en España por un día

Ha sido tan sutil que ni el propio 'afectado' ha sido consciente. En realidad, no tiene más efecto que el resultado, es decir, que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no haya sido durante este lunes la más alta autoridad del Gobierno en España. Así habría sido en el caso de que el presidente y la vicepresidenta primera hubieran estado fuera del país. Así es en el caso de Pedro Sánchez, que permanece en Bruselas en la cuarta jornada del Consejo Europeo que busca un acuerdo sobre el Fondo de Recuperación de la UE. Sin embargo, la otra condición no se ha cumplido, debido a que Carmen Calvo ha pospuesto el viaje a París que figuraba en su agenda.

La vicepresidenta ha retrasado su viaje debido a que Sánchez estaba fuera del país, según han asegurado fuentes de su departamento. La ley establece que otros miembros del Gobierno pueden, en orden de protocolo, cumplir esta función, lo que habría situado a Iglesias como el siguiente inmediatamente después de Calvo. Sin embargo, fuentes del departamento de Calvo advierten de que no existen precedentes de tal cosa y no aprecian importancia en lo sucedido, que califican de “polémica estéril”. La vicepresidenta viajará a París en cuanto sea posible.

Calvo tenía previsto dsespar este lunes a la capital francesa para presidir un homenaje en la embajada española a Juan Romero, superviviente del campo de concentración de Mauthausen, y a Rafael Gómez, ya fallecido pero que fue uno de los españoles miembros de ‘La Nueve’ que liberó París. Iba a aprovechar también para reunirse con la alcaldesa de París, la socialista de origen español Anne Hidalgo, y con el nuevo primer ministro de Francia, Jean Castex.

Así figuraba en la agenda del Gobierno que envió La Moncloa en la tarde-noche del domingo pero en el último momento Calvo decidió posponer su visita, debido a que el presidente del Gobierno permanece todavía fuera de España. No obstante, el homenaje en la embajada española se mantiene, a primera hora de esta tarde.

El motivo es que Calvo ha considerado que su obligación era permanecer en España en ausencia del presidente, a pesar de que también podría haberlo suplido cualquier otro vicepresidente o ministro, según el orden que ocupa su Departamento. El siguiente inmediatamente después a Calvo es Iglesias.

Según lo dispuesto en la Ley del Gobierno, en caso de ausencia o de enfermedad de presidente, le sustituirá, en primer lugar, la persona que ocupe la Vicepresidencia primera del Gobierno, en este caso Carmen Calvo. Pero también establece que esta suplencia podría ir pasando en caso necesario a otros miembros del Gobierno. “En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno serán asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación, y, en defecto de ellos, por los ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos”, dice la norma.

De esta manera, con Sánchez en Bruselas y Calvo en París, el siguiente en el orden del Gobierno a quien le habría recaído la función de suplir a Sánchez habría sido Iglesias como vicepresidente segundo. No sucederá porque finalmente la vicepresidenta primera se ha quedado en España.

El alcance de esta medida es más simbólico que efectivo, porque Sánchez sigue siendo presidente aunque esté fuera de España. Si fuera necesario, desde Bruselas podría firmar documentos o tomar decisiones, apuntan fuente de la Administración. De hecho, consultadas por lo sucedido, fuentes de la Vicepresidencia Segunda han afirmado no tener conocimiento de que, si Calvo hubiera viajado a París, Iglesias habría quedado como máxima autoridad del Gobierno en España.