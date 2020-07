Detrás de la prensa: así son las plataformas digitales que nos hacen llegar las noticias cada día

La digitalización de los medios de comunicación trajo consigo el surgimiento de una nueva industria tecnológica: las empresas dedicadas al desarrollo de gestores de contenidos, esto es, las plataformas detrás de los periódicos digitales que permiten a los periodistas publicar las noticias. Lejos de estas tecnológicas soluciones queda la rotativa, el clásico sistema con el que se ha asociado la prensa desde el principio de los tiempos.

Sin querer desvelar demasiados secretos al respecto, para mantener algunos de los misterios de la profesión, lo más importante que se debe conocer en relación a los gestores de contenidos es que son una herramienta esencial para los medios de comunicación si quieren digitalizarse -que, por otro lado, deben si quieren adaptarse a donde están los lectores-.

En general, un CMS -siglas de ‘Content Management System’, ‘Sistema de Gestión de Contenidos’ en inglés- o gestor de contenidos es un software desarrollado para la administración de los contenidos de cualquier página web. Sin embargo, como en otros sectores, los profesionales se han especializado en un producto u otro, y así es como llegamos a los CMS especializados en medios.

Una empresa nacional ha conseguido posicionarse como una de las más punteras en este campo, incluso exportándose a multitud de países de América Latina. Se trata de Xalok, un CMS especializado en medios, líder en el ámbito hispanohablante, con más de 50 instalaciones a sus espaldas y sedes repartidas entre Zaragoza, Madrid, Barcelona, Miami, México y Buenos Aires.

Xalok compite con otros productos de procedencia extranjera de la talla de Arc Publishing, el sistema editorial de Amazon que está detrás de la gestión de The Washington Post. En España, Arc Publishing es el gestor de contenidos que utilizan Grupo Prisa y Grupo Planeta, mientras que Grupo Godó y Grupo Henneo se decantan por el español Xalok.

“Actualmente las redacciones de los medios que ocupan las primeras posiciones en sus respectivos países utilizan Xalok para gestionar sus contenidos”, afirma Isabel Ara, periodista y Service Manager en Xalok - Hiberus Media Labs. Clarín en Argentina, El Tiempo en Colombia, Milenio y SDP Noticias en México o El País de Uruguay son ejemplo de ello, así como 20 Minutos, Heraldo de Aragón, La Información o La Vanguardia en España, entre otros.

¿Cuáles son las ventajas de un CMS especializados en medios?

La diferencia de estos CMS especializados en medios radica en que ofrecen “un manejo sencillo e intuitivo que permite la edición y publicación instantánea del contenido, así como su posterior modificación inmediata”; están actualizados en cuanto a ciberseguridady últimas tendencias y, por último, son SEO friendly.

“Si un contenido de calidad no está bien posicionado ni accesible de forma rápida, es como si no existiera. La gente abandona una web si no se descarga en menos de 3 segundos; es muy importante trabajar la performance del medio digital y estar permanentemente actualizados frente a los cambios de algoritmo de Google”. Estas son algunas de las claves de su éxito, según explica la periodista y Service Manager de la plataforma.

Además, es fundamental que la plataforma sea ‘multidispositivo’. “Desde el propio CMS es posible gestionar notificaciones push y editar el contenido desde la versión mobile”, subraya Ara. Este es un punto importante teniendo en cuenta que el 78% de los minutos que los españoles navegaron por internet en 2019 fueron a través del móvil, según un informe de ComScore.

De lo que se trata, en definitiva, es de colaborar al máximo con el trabajo del redactor. “Que dedique el tiempo a crear un contenido de calidad y que el CMS sea una plataforma cómoda y rápida para su labor diario. Que la tecnología facilite el trabajo de los periodistas, no que entorpezca”, insiste Isabel Ara.

“Xalok cuenta con una interfaz muy intuitiva orientada a los medios: simplifica la gestión del contenido multimedia y la creación de portadas, y todo ello con un sistema de live preview en el que el periodista está viendo en tiempo real cómo le queda su noticia, sin necesidad de previsualización”, resume Ara.

