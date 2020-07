Cecotec reúne en un 'pack' (¡con rebaja!) una maquinilla de afeitar y un cortapelos para decir adiós a los trasquilones

Con el auge de las barberías, son muchos los que han encontrado la solución definitiva para ir siempre bien peinados y afeitados. Sin embargo, y para nuestro pesar, con la llegada de las vacaciones, nuestras visitas a los salones no pueden ser tan frecuentes como exige la crecida del vello, por lo que la mayoría optamos por armarnos de paciencia (¡y valor!) para intentar afeitarnos y evitar que nos pase como a Maluma el día que decidió decir adiós a su barba. Sin embargo, la precisión no siempre está de nuestra parte, lo que suele traducirse en trasquilones en nuca, sienes y bigote, difíciles de ocultar y aún más de no generar algún comentario en nuestro entorno.

Evitarlo, además de apostar por la práctica, depende del tipo de dispositivo que utilicemos, así como de los complementos que incluya para asegurar precisión y seguridad. Y, la realidad, es que son muchas las marcas que cuentan con buenas maquinillas de afeitar y cortapelos que, además de prometer resultados impecables, están a muy buen precio. Sirva de ejemplo este pack de Cecotec que hemos encontrado en su catálogo y que pone a nuestra disposición todo lo que necesitamos para decir adiós al vello facial y corporal. ¿Lo mejor? Que antes costaba 215 euros y que ahora puede ser nuestro por poco menos de 50.

El 'pack' de cuidado del vello, de Cecotec. Cecotec

Un dos por uno muy útil

1 Una maquinilla de precisión Si algo destaca de este dispositivo es su función cinco en uno, ventaja que consigue gracias a su distintos cabezales y accesorios. Así, incluye un cabezal con tres cuchillas rotativas y ultraflotantes de afeitado, uno para nariz y orejas, para el afeitado de cara, una guía de corte ajustable y un cabezal para el afeitado corporal con protección para pieles sensibles.

2 Un cortapelos adaptable Con doce medidas regulables, este dispositivo es ideal para aquellos que necesitan tener a mano un cortapelos con el que definir el peinado. Con un potente motor de cobre más duradero, resistente y eficiente y con cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio de alta calidad, esta herramienta destaca por ser fácil de usar y segura.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación..