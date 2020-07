Erial.-Zaplana diu que portar una vida normal "no augmenta el risc de fugida" i veu en la jutgessa comentaris "gratuïts"

Així es desprèn del recurs d'apel·lació davant l'Audiència, al qual ha tingut accés Europa Press, que ha interposat el lletrat de Zaplana contra la resolució de la magistrada instructora d'Erial -cas en el qual s'investiguen presumptes suborns a canvi d'adjudicacions de les ITV i el Pla Eòlic Valencià-, en la qual se li denega la supressió o reducció de compareixences setmanals en el jutjat.

Zaplana va requerir aquesta mesura més flexible per dos motius fonamentals: absència de risc de fugida i arrelament; i el seu delicat estat de salut que es podria veure agreujat davant un contagi per coronavirus. La instructora va rebutjar la seua sol·licitud i va asseverar que no concretava que haguera deixat de fer una vida normal, és a dir, que no assistira a esdeveniments públics de tot tipus com restaurants, cafeteries o gimnasos. També va dir que no li constava cap prescripció mèdica sobre aquest tema.

Davant d'aquesta decisió, el lletrat de Zaplana ha decidit fer un pas més i presentar un recurs davant l'Audiència tornant a requerir la supressió o, alternativament, la reducció de compareixences. I ha aprofitat el seu text per a lamentar que la resolució de la jutgessa recorre a arguments aliens al debat plantejat, "com es tractara de brillants ocurrències", com el dir que "hospitals i metges bons hi ha a tot el món" o que "no concreta que la vida de Zaplana haja deixat de ser normal".

Al seu juí, és "difícil" entendre que el fet que l'investigat porte una vida normal, es convertisca en un argument en contra seua. La defensa recorda que a Zaplana "en cap moment" se li ha prohibit assistir a cafeteries o restaurants o fer esport, i afig: "El fet que intente portar una vida normal no pareix res reprotxable ni susceptible d'incrementar els riscos per a la bona fi del procediment".

"Al contrari", ha postil·lat el lletrat, qui ha afegit: "La seua reintegració a la normalitat i a les activitats socials, familiars o esportives, no és sinó un element d'arrelament que, si haguera de ser valorat a l'efecte de la mesura cautelar discutida, ho seria per a entendre que disminueix un eventual risc de fugida".

D'altra banda, respecte a la frase de la magistrada que "metge bons els hi ha a tot el món", fins i tot en els paradisos fiscals, l'advocat afirma que, amb independència que aquesta frase siga més o menys afortunada, no contradiu la realitat que Zaplana ha sigut operat en La Fe de València i és allí on rep tractament i és atès.