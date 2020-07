¿Por qué algunas hueveras de la nevera son de cinco y no de seis?

Seguramente, alguna vez has llegado del supermercado y, cuando has ido a colocar los huevos en la nevera te has dado cuenta de que no caben todos los huevos que vienen en el paquete, que son doce.

Aunque en España los huevos se encuentran empaquetados, por lo general, en packs de una docena o de media docena, las hueveras de la nevera son de cinco y suelen venir dos, por lo que únicamente caben en la nevera diez huevos y no los doce que incluye el paquete.

Sin embargo, esto no ocurre en otros países, donde los huevos se suelen vender en paquetes de diez, por lo que esa podría ser la explicación de por qué las hueveras de la nevera son de cinco en lugar de seis.

Un ejemplo son los paquetes de huevos que se venden en Inglaterra. Una de las principales cadenas de supermercados, Tesco, vende todos sus packs de huevos con diez unidades, aunque se puede encontrar uno de seis e, incluso, otro pack de quince huevos.

También lo indicaban así algunos usuarios de Twitter en un hilo donde trataban de dar respuesta al por qué las neveras no traían dos hueveras de seis unidades cada una para que entren todos los huevos de la docena. Varios de ellos daban la misma explicación: el empaquetado de otros países se ha pasado a las decenas y no a las docenas.

Ejem, packaging de huevos ingleses y alemanes pic.twitter.com/5JYPm65sSo — Ángel Chatarra (@angelchatarra) July 19, 2020

Yo que no es por joder la ilusión de ser Europeos, pero por los norte no se venden docenas... Dicen que es tontería multiplicar por 12, el resto imaginar pic.twitter.com/TKn5ztB5qu — zumalakarregi🇵🇲🏉 (@zumalakarregia) July 19, 2020

Bien es cierto que tan solo se trata de una norma general, ya que hay algunas neveras que son la excepción y sí que traen hueveras para colocar cinco unidades o, incluso, algunas de ellas tienen capacidad para ocho huevos.