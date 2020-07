Els MIR inicien demà una vaga indefinida pel "silenci" de Barceló davant les seues "denigrants" condicions laborals

"Hem sol·licitat expressament a la Conselleria de Sanitat dialogar, però ens han negat el diàleg per a resoldre les necessitats d'un col·lectiu que ha sigut explotat i maltractat i ens aboquen a una vaga indefinida, una cosa que mai hauríem pogut esperar d'un partit progressista com se suposa que és el PSPV", han assenyalat en un comunicat els representants d'AME (Associació MIR Espanya) de la Comunitat Valenciana.

En eixe sentit, han lamentat que l'Administració s'ha aprofitat de la seua "bona fe" per a "mantindre dempeus un sistema deficient en el qual fa molt de temps que no s'inverteixen els recursos necessaris per a prestar el servici de qualitat que mereix la ciutadania i, amb l'actual situació de pandèmia, s'han evidenciat encara més totes les seues deficiències".

Sobre aquest tema, han recalcat que "hui més que mai necessitem lluitar per una sanitat digna i per un sistema que continue sent viable en les pròximes dècades". "Fem una denúncia social perquè actuen ja", han exigit.

Així, entre "les pèssimes i denigrants" condicions laborals han apuntat al nombre d'hores treballades entre unes 200 i 230 hores mensuals davant de les 160 hores de mitjana i "sense respectar els descansos ininterromputs de 36 hores de finalització de setmana" el que és "il·legal".

A més, s'han referit a la no cotització de les hores de guàrdia, que suposen la mitat de les hores mensuals, amb un sou base "injust" ja que el primer any és 1.045 euros i 10.85 euros l'hora de guàrdia, a la Comunitat Valenciana, després de més de 7 anys de formació.

En eixe sentit, han assenyalat que la seua categoria professional és l'A1, som de "les professions millor formades d'aquest país i de les pitjor pagades, no tenim un sou digne, un dret fonamental" i tampoc els faciliten la maternitat/paternitat fins que som adjunts, "en el millor dels casos als 30 anys ja que és inviable realitzant 230 mensuals".

FALTA DE PERSONAL

A més, assenyalen que la falta de personal mèdic "es cronifica" i ells cobreixen eixos buits de plantilla, la qual cosa suposa "una major sobrecàrrega dels metges especialistes que han de formar-nos sense rebre retribució per eixe treball". "Hi ha pocs metges, fent el treball dels quals falten i damunt mal pagats duent a terme docència i investigació per la qual tampoc reben cap retribució", han constatat.

No obstant açò, segueixen sense augmentar les places de formació MIR especialitzada, deixant tots els anys a 6.000 metges en l'estacada després d'acabar una carrera universitària de 6 anys i es permet una "fugida de cervells" de més de 2.000 metges a Europa i a altres comunitats amb millors contractes.

De la mateixa manera, assenyalen que la taxa de contractes temporals per a personal indefinit "és altíssima i aconseguir un contracte indefinit és pràcticament inassolible".