Calero diu que la investigació sobre el comandant de Paiporta anirà ràpida i que "no pot cessar abans de ser jutjat"

Calero, a preguntes dels mitjans després d'una reunió mantinguda aquest dilluns amb l'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, ha agraït a la Direcció general de la Guàrdia Civil la "rapidesa" a l'hora d'"apartar" de la caserna el comandant i ha recordat que ha sigut traslladat de forma provisional i cautelar a la Comandància de València "mentre que els procediments se'n vagen desenvolupant i jutjant". En aquest sentit, s'ha mostrat "confiada" que les investigacions "van a anar ràpid".

La trobada s'ha produït després que la Guàrdia Civil haja obert una investigació interna per a esbrinar si va haver-hi algun tipus de malaa praxi arran d'uns àudios publicats per eldiario.es en els quals suposadament s'escolta aquest comandament dir, entre altres coses, que "foren a partir-li les cames" a l'alcaldessa de Paiporta.

Respecte a la petició de cessament del comandant realitzada per part l'alcaldessa, Calero ha assenyalat que això "s'haurà de decidir a mesura que se'n vagen desenvolupant i solucionant els procediments que estan en marxa". "La meua opinió personal compta poc. Tot allò que es jutge donarà motiu a una sanció i serà la que es porte endavant", ha afegit.

En aquesta línia, ha manifestat que "la justícia és molt garantista i el que no podem fer és cessar-ho abans de ser jutjat". "Cal esperar al fet que tots els procediments vagen endavant", ha assenyalat, encara que ha reconegut que "no és una situació bona ni per a la Guàrdia Civil, ni per a l'Ajuntament, ni per a ningú". "La seguretat en democràcia és el fonamental i prioritari", ha remarcat.

Preguntada per una possible suspensió temporal de les funcions del comandant, Calero ha assenyalat que la direcció general de la Guàrdia Civil "està estudiant el cas i serà qui decidisca el que pot fer".

La delegada del Govern ha apuntat que ara mateix hi ha diversos procediments oberts sobre el comandant i ha defès que el "compromís" de la direcció general de l'Institut Armat és "agilitzar com més prompte millor" els mateixos "perquè d'una vegada per sempre se sàpia qual va a ser la situació en la qual va a quedar".

"ATAC DIRECTE A LA DEMOCRÀCIA"

Per la seua banda, l'alcaldessa de Paiporta ha agraït la "ràpida" resposta de la direcció general de la Guàrdia Civil: "És un bon principi perquè puguem seguir treballant".

Martín ha expressat que en la reunió amb Calero s'han tractat "els passos que se'n van a continuar donant" i la delegada li ha traslladat que el tema "s'està tractant molt seriosament" perquè, ha recalcat la primera edil, el comandant "no pot seguir portant pistola ni exercint el càrrec que té".

"Els cossos i forces de seguretat han d'estar per a protegir a la ciutadania i el que hem escoltat és tot el contrari. No estan per a amenaçar-nos ni fer altres manifestacions masclistes i degradants sobretot per a les dones que hem sigut triades democràticament", ha declarat, al mateix temps que ha denunciat que l'actuació del comandant "és un atac molt directe a la nostra democràcia".

"FISCALIA HAURIA D'ACTUAR"

L'alcaldessa de Paiporta ha sol·licitat que el tràmit administratiu "vaja el més ràpid possible" i ha informat que l'Ajuntament està estudiant la possibilitat d'emprendre accions legals.

A més, ha sol·licitat empara a la Fiscalia perquè considera que "ha d'actuar d'ofici" davant "la gravetat d'aquestes manifestacions". "Igual que ha passat en molts altres casos en els quals la Fiscalia ha sigut escrupulosa, en aquesta ocasió, quan es fa un atac directe a una institució, hauria d'actuar sense esperar al fet que es posara cap denúncia", ha defès. En aquest sentit, ha assenyalat que de moment el consistori "no ha rebut resposta".

Finalment, Martín ha destacat que la relació del consistori de Paiporta amb els anteriors comandaments de la Guàrdia Civil del municipi "era cordial fins i tot exquisida fins que va arribar aquest senyor i es van trencar per complet".