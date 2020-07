Núñez asegura que tras el altercado del asentamiento de Albacete "echó en falta" la actuación de García-Page

Así lo ha expuesto ante los medios de comunicación en la ciudad de Albacete tras haber mantenido una reunión con el gabinete de crisis del Partido Popular con motivo de los altercados ocurridos, donde ha calificado como "triste" que no se le contestara ya que su pretensión era "trasladarle" que cualquier medida que se tuviese que tomar "dentro de la legalidad vigente", así como cualquier decisión que hubiese que "darle forma legal" podía contar con el apoyo del Partido Popular.

Asimismo, ha considerado "grave" que "en un momento de tanta tensión, de incertidumbre, de pánico" como el que se vivió, a su juicio, eset domingo, el presidente de Castilla-La Mancha "no estuviese", añadiendo que si él fuese el presidente de la región, sería el "primero" en estar al frente del gabinete de crisis.

Núñez ha apuntado que lo "primero" que hay que hacer es que la Consejería de Bienestar Social tome "cartas sobre el asunto" siendo "fundamental" que desde el Gobierno regional se "aborde cualquier tipo de asentamiento irregular" y que garantice las condiciones mínimas para cualquier persona que "viene a participar de la economía regional".

Según ha dicho, está observando que el Gobierno de Castilla-La Mancha, "en lugar de tomar decisiones" que puedan prevenir "ante un posible rebrote", lo que está haciendo es "mirar permanentemente a otro lado".

Una observación que el presidente del PP de Castilla-La Mancha espera "no tener que lamentar" en el medio plazo, confiando en que no se vuelvan a dar las mismas situaciones sanitarias vividas en la primera oleada de la pandemia vivida por el COVID-19.

"Castilla-La Mancha no puede seguir mirando para otro lado" ni en Albacete ni en otro lado de la región, ha señalado el dirigente del PP, ya que es un tema que actualmente está "agravado" por un problema de salud pública pero es un asunto que tiene que ser "atajado" por el presidente de Castilla-La Mancha.

En el mismo sentido, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Albacete, Manuel Serrano, ha manifestado que la ciudad de Albacete, ante los "lamentables y tristes" acontecimientos del domingo, vivió una mañana entre la "estupefacción, preocupación y también la vergüenza".

"El verdadero problema es que no había efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en número suficiente", ha señalado Serrano, manifestando que este era el motivo por el que pedían la presencia del Ejército o un mayor número de efectivos para "devolver el orden" y la "tranquilidad" a la ciudad de Albacete.

Asimismo, ha abogado por "buscar un espacio digno para estas personas" para que puedan pasar el confinamiento "los días que sean necesarios", recalcando que "hay que tener en Albacete efectivos suficientes".

COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA PANDEMIA

En este contexto, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha vuelto a pedir "por enésima vez" a García-Page que en el pleno del próximo jueves en las Cortes se apruebe la Comisión de Estudio sobre COVID-19 propuesta por el PP, para que se empiece a trabajar esta misma semana.

En su opinión, sería "muy conveniente" iniciar esos trabajos por los "principales colectivos sanitarios" incidiendo en que no se deje "para después del verano" esta comisión. "Han puesto un mil y una pegas para no llevarla a pleno o para justificar el que no se creara", pero "ya no hay más excusas" puesto que este jueves esta propuesta "va a pleno", ha asegurado.