Podemos Segovia insiste en reforzar la Atención Primaria en la provincia de cara a posibles rebrotes

"Es realmente triste que a estas alturas tengamos que seguir exigiendo a la Junta lo evidente: hoy más que nunca es necesario reforzar la atención primaria, la primera línea de protección de la salud pública", ha señalado el delegado provincial de la formación morada, Óscar García.

Los responsables de Podemos Segovia están preocupados por las últimas declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León, palabras en las que "la urgencia de un segundo hospital para Segovia se diluye en el tiempo como una cuestión a largo plazo".

"La Junta de Castilla y León tiene una deuda con Segovia en materia sanitaria de, al menos, 40 millones de euros y no vamos a parar de trabajar para que nuestra provincia tenga lo que necesita. Poco a poco, Segovia muere en el olvido, y a la Junta parece no preocuparle. No pedimos para Segovia nada que no tengan las demás provincias", ha apuntado Por eso, Guillermo San Juan, portavoz morado en la capital.

La formación morada recuerda que ya realizaron diferentes propuestas al respecto: 40 millones de euros para un segundo hospital en el medio plazo y la ejecución en el corto plazo de los tres centros de salud comprometidos y absolutamente necesarios en la provincia: Nueva Segovia, Cuellar y El Espinar.

Por eso, los responsables morados han aseverado que "ahora le toca al gobierno regional tomar decisiones y de forma rápida, porque la salud de las familias segovianas y el efecto que pueda tener en ella la pandemia no disponen del tiempo".

Podemos considera que las nuevas infraestructuras tienen que cumplir "al menos dos criterios básicos: rapidez de ejecución y paliar el déficit de camas que tiene la provincia".

"No queremos palabras, queremos una modificación presupuestaria este año, porque si la salud de los segovianos y segovianas no es suficientemente urgente, entonces no sabemos qué lo puede ser", ha afirmado García.

Con respecto a la atención primaria, los responsables de Podemos Segovia han expresado su preocupación por las condiciones a las que se está sometiendo al personal médico, "que apenas tiene relevo en época estival".

Además, y según les han trasmitido los propios trabajadores, "se están cubriendo las bajas sin refuerzos y sin descansos de guardias".

Con la misma preocupación han señalado que multitud de segovianos y segovianas residentes en otras provincias y que vuelven a sus pueblos durante el verano, "no pueden tramitar las tarjetas sanitarias de desplazados por la saturación del servicio, un servicio que desde junio solo es telefónico y con un horario de atención muy limitado".