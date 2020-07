Loli García cree que en septiembre habrá que analizar qué sectores necesitan continuar con ERTEs

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la dirigente sindical ha afirmado que hay que motivos para "estar preocupados" porque el "virus sigue estando ahí" y era "bastante previsible" tras levantarse el confinamiento.

No obstante, ha señalado que parece que la situación está "bastante controlada, los focos de los rebrotes" y, sobre todo, hay que valorar la asistencia hospitalaria, que fue lo que "desencadenó la anterior crisis".

Loli Garía ha manifestado que hay que intentar mantener todas las medidas de seguridad posibles, "vigilar por la salud del conjunto de la ciudadanía y la salud de los trabajadores".

Por otra parte, García, que ha subrayado la importancia de los ámbitos de concertación, ha destacado que, a diferencia de la crisis de 2008, se "ha atendido a las personas" y los ERTEs "ha servido para parar la sangría que se podía producir en el empleo", pero "toca seguir tomando medidas". En Euskadi, ha subrayado que se haya logrado complementar los ERTEs para los salarios más bajos.

También ha indicado que la virtualidad de los ERTEs ha sido dar "un respuesta inmediata" en una situación "muy complicada" y ahora ya se han "reincorporado una parte importante de los trabajadores en ERTE, aunque todavía queda un "porcentaje elevado". La dirigente sindical ha señalado que, a partir de septiembre, habrá que empezar a analizar en qué sectores "es necesario continuar con la política de ERTEs y cuáles reinician la actividad de una manera generalizada".

"Es necesario abordar esto desde ámbitos de tripartitos, desde ámbitos de negociación y, a partir de ahí, en las empresas ir negociando los expedientes de regulación de empleo en la medida de las necesidades de cada empresa", ha añadido.

Asimismo, ha afirmado que tiene que haber control para que se cumplan los requisitos para el ERTE y ha indicado que su sindicato ha presentado algunas denuncias concretas en Euskadi, pero, como "norma general, la mayor parte de los ERTEs se ha ajustado a causa".

La secretaria general de CC.OO. Euskadi ha afirmado que, a partir de septiembre, cuando finaliza la prórroga de los ERTEs, habrá que "ver y valorar" qué sectores necesitan en la política de ERTEs "porque la actividad no se va a reiniciar", ya que ha subrayado que hay actividades que todavía "están pasando muchas dificultades", sobre todo, aquellas vinculadas al turismo, ocio y a una parte del servicios.

Respecto a la disposición del Gobierno para ir en esa línea, ha señalado que, hasta ahora, se han conseguido "grandes acuerdos" que han tenido "una relevancia", y, "a diferencia de la política, en el ámbito del diálogo social se han manifestado la necesidad de concertar esos acuerdos". "Nosotros vamos a seguir trabajando en ello, creo que ha habido una buena disponibilidad por parte del Ministerio de Trabajo y ha habido una buena disponibilidad por las organizaciones sindicales y los empresarios para establecer estos mecanismos", ha añadido.

Loli García ha asegurado que CC.OO. va a seguir "insistiendo en esa vía" porque creen que "es la más adecuada" y, si no es posible, exigirán al Gobierno que "adopte medidas".

La dirigente sindical ha manifestado que las cifras de desempleo en Euskadi "llaman a la preocupación" porque se venía de una crisis de la que no se había recuperado todo el empleo y, además, ha indicado que quienes han ido al desempleo son los contratos temporales y aquellas personas que estaban "en un ámbito mayor de precariedad". "Vuelven a estar golpeados por este modelo de legislación laboral que nos aboca a situaciones de mucha contratación temporal", ha agretado.

Por ello, Loli García cree las modificaciones en la legislación laboral tienen que ser también "un objetivo prioritario". "Nosotros no hemos abandonado este objetivo y hemos insistido en que, a partir de septiembre, tienen que darse las condiciones para abordar contenidos de reforma laboral que nos lleven a un mercado de trabajo en diferente situación", ha apuntado.

García ha indicado que la apuesta del sindicato es la derogación de las reformas laborales del 2011 y 2012, aunque ha señalado que "no se puede "hacer desaparecer una legislación laboral y retrotraernos a una legislación laboral de hace muchos años".

"Lo que estamos planteando es que hay ir modificando esa reforma laboral en los diferentes puntos, con el objetivo final de derogar toda la reforma laboral, pero hay que ir sustituyendo unos textos por otros", ha manifestado Loli García, que ha asegurado que "se ha ido avanzando" y hay un "acuerdo bastante importante en algunas materias primordiales" que tienen que ver con la ultraactividad, con la preferencia aplicativa de los convenios de sector frente a los de empresa y con la regulación de la subcontratación.

CUMBRE EUROPEA

Por otra parte, ante las peticiones desde algunos ámbitos de la UE para que no se toque la reforma laboral, Loli García ha afirmado que también están una reforma del sistema de pensiones que "va en la línea del recorte".

A su juicio, se está dando un "pulso muy importante" y tiene que ver con el modelo de Europa que se quiere construir y cree que existe un "déficit democrático".

Loli García ha manifestado que en la Cumbre europea que se está celebrando "hay una posición muy firme" por parte de los gobiernos de España, Francia, Italia y Alemania en mantener los "criterios" que defiende el sindicato. "Veremos cómo terminan, ahora acabo de escuchar que parece que lo de la condicionalidad a las ayudas parece que ha quedado retirado esta noche, veremos finalmente cómo termina esto", ha añadido.

Cuestionada por si hay partidos en España que quiren que fracase la negociación, ha indicado que eso tiene que ver con la política que, "en vez de trabajar en el ámbito cooperativo y de buscar acuerdos que ayuden al país a salir de esta situación, van a la política electoral y partidaria".

"Eso no es bueno, tiene que hacer pensar a los votantes en las próximas elecciones y hacer ver quién está demostrando una responsabilidad con el país y con la ciudadanía. El nivel de crispación política no ayuda, aquí hay responsables probablemente de todos los colores, pero cada uno que analice la responsabilidad política de unos y otros, es momento de buscar espacios de acuerdo, la ciudadanía no entendería que no fuera así", ha agregado.

GOBIERNO VASCO

Ante el inicio de negociaciones entre PNV y PSE-EE de cara a garantizar la gobernabilidad en Euskadi, Loli García, ha indicado que el PNV ha ganado las elecciones y "le toca empezar a hablar con los partidos políticos".

"Veremos qué planteamiento ponen encima de la mesa, nosotros no vamos a entrar a definir cuál es la fórmula más adecuada para la formación de gobierno, no nos compete, pero vamos a insistir en qué políticas se tienen que aplicar y tienen que ver con un modelo industrial diferente, con un reforzamiento de los servicios públicos, por atajar aquellos problemas que la crisis sanitaria ha evidenciado como carencias", ha añadido.

La dirigente sindical cree que se requiere "una conformación urgente" del gobierno y una "negociación de los Presupuestos importante", pero habrá que saber "qué fondos europeos y del Estado" van a llegar a Euskadi". "Pero claro que requiere cierta urgencia porque no podemos permitirnos, en este momento, ningún alargamiento de una indefinición política, que no parece que se vaya a dar", ha apuntado.