Cerca de un centenar de personas corta Carretera de Ronda en "rechazo" al cierre del Hospital Cruz Roja

La Junta de Personal del Hospital Universitario Torrecárdenas ha hecho lectura de un manifiesto en el que ha expresado su "más rotundo rechazo" al cierre del centro, ya que "supondrían un nuevo recorte a la sanidad pública almeriense". "El Gobierno andaluz decide cerrar el hospital en lugar de mejorar sus instalaciones, aumentar recursos humanos y materiales", se han quejado.

En esta línea, han hecho un llamamiento al líder del Ejecutivo andaluz para cambie de postura ante la clausura de las instalaciones previstas hacia final de año. "Exigimos al presidente de la Junta de Andalucía que rectifique en su política de recortes y en su apuesta para una sanidad pública al servicio del ciudadano, por lo que decimos no, no y no al cierre de la Cruz Roja", ha añadido el representante de la Junta de Personal, Joaquín Fernández.

"Nuestro posicionamiento es claro y rotundo contra el modo en el que el Gobierno autonómico impone los recortes al sector sanitario y que está propiciando la pérdida de calidad asistencial", ha trasladado antes de señalar que el centro cuenta actualmente con 70 camas, si bien llegó a "tener hasta 140".

La entidad ha criticado la gestión sanitaria por parte del Gobierno andaluz, que para este verano "ha cerrado 54 camas en el Hospital Universitario Torrecárdenas además de quirófanos y, como solución a la lista de espera, ofrece ir a la sanidad privada aumentando los conciertos en lugar de aumentar la dotación necesaria para sustituir vacaciones y otras circunstancias de personal".

Con ello, han tachado de "inadmisible" que ante la situación de pandemia por el covid-19 se opte por cerrar camas cuando "todas" son "imprescindibles", por lo que han anunciado un calendario de protestas para hacer "recapacitar" a los gobernantes y "evitar el desmantelamiento de la sanidad pública" así como el cierre de unas instalaciones para las que, según han asegurado, ya había previstas obras de rehabilitación.

Al grito de 'Este hospital no se va a cerrar' y 'Sanidad sí, negocio no', los manifestantes, entre los que había dirigentes sindicales y representantes de la asociación vecinal 'Amigos de Regiones', han paralizado el tráfico junto al centro hospitalario durante las protestas con una pancarta en apoyo a la sanidad pública y han repartido pegatinas con el mismo lema entre los viandantes.

La concentración, que ha sido posteriormente reconducida por los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local desplegados en la zona, se han prolongado en la acera y los alrededores del hospital, donde los usuarios han vuelto a criticar la decisión "unilateral" de la Consejería de Salud y Familias ante el cierre de dependencias sanitarias, que llega "en el peor momento" a causa de la pandemia de covid-19.

Los vecinos entienden que el hospital forma parte de la historia de su barrio y de la ciudad, toda vez que "es un referente en asistencia a enfermos en situación terminal así como a personas mayores". Del mismo modo, creen que sus quirófanos pueden utilizarse aún. "No está la sanidad almeriense como para perder camas hospitalarias, si necesita reformas que la hagan y no se lleven dinero a la sanidad privada", han reclamado.

La protesta, apoyada también por miembros de PSOE, Podemos e IU, fue convocada por Astisa, CCOO, CSIF, Satse, SMA, UGT y USEA, enmarcados en la Junta de Personal del Hospital Universitario Torrecárdenas, quienes ya criticaron que el centro ha "ido suprimiendo camas progresivamente, de más de 100 a las 70 actuales" para "justificar" su clausura.

La entidad mantuvo el pasado viernes una reunión con la dirección gerencia del hospital tras la Consejería de Salud y Familias había decidido no renovar el convenio suscrito por 25 años con la Cruz Roja para la gestión del hospital, de forma que a final de año este dejará de prestar servicio a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS); una decisión que fue trasladada durante la última comisión hospitalaria por parte del gerente del complejo, Manuel Vida.

El centro, que ha visto ya trasladadas algunas áreas como Salud Mental a las nuevas dependencias del Hospital Torrecárdenas y prevé nuevas reubicaciones el próximo otoño en relación a los pacientes de cuidados paliativos, cuenta además con varias carencias en materia de infraestructuras ante el envejecimiento de sus instalaciones.

No obstante, los sindicatos consideran que la administración sanitaria "ha ido progresivamente descapitalizando la asistencia del hospital para ahora utilizar ese argumento como justificación para su cierre". Los representantes de los trabajadores señalan que, en los últimos años, "se han ido suprimiendo más de una treintena de camas, de las más de cien con las que contaba el centro hospitalario".

Por otro lado, ven "inadmisible" que con la situación de pandemia por la covid-19 se proceda a "elevar decisiones de este calibre" y consideran que, "precisamente ahora, no es momento de llevar a cabo ningún cierre, sino más bien de ir mejorando las dotaciones de las instalaciones sanitarias y más las de este hospital pequeño y céntrico, más cercano y humanitario para la ciudadanía que atiende en su mayoría a población de alto riesgo".

Los agentes sociales han exigido así a la Consejería "mantener abierto Cruz Roja y mejorar sus instalaciones", además de negociar el acuerdo de cesión que hay entre la entidad y el SAS.