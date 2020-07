Allau de queixes sobre viatges després de les cancel·lacions per la Covid

La irrupció de la pandèmia de Covid-19 també ha tingut el seu impacte en les reclamacions en matèria de consum. El fenomen més visible en aquest camp ha sigut la conflictivitat derivada de les cancel·lacions de viatges contractats després de la declaració de l'estat d'alarma i el confinament que va comportar. Així ho mostra l'estadística del primer semestre de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (Avacu), en la qual el sector dels viatges s'ha situat, per primera vegada, com el més nombrós quant a queixes i reclamacions.

En conjunt, l'entitat ha rebut durant la primera meitat de l'any 7.654 escrits, molts d'ells a través del correu electrònic, l'ús del qual s'ha incrementat un 20%, fins als 5.200 rebuts, per la impossibilitat de desplaçar-se físicament fins a les seues oficines. Amb 1.780 consultes i 120 reclamacions formalitzades, els viatges han desbancat a les telecomunicacions i els bancs, els dos sectors que tradicionalment havien ocupat el primer lloc.

El president d’Avacu, Fernando Móner, explica que la declaració de l'estat d'alarma i les severes restriccions de la mobilitat van provocar nombroses cancel·lacions, ja que “milers de famílies valencianes tenien contractats viatges per a l'època de Falles, que era a la setmana següent, per a la Setmana Santa, que era setmanes després, i per a estiu”. Segons afig, els viatges per a les dues primeres festivitats “es van haver de cancel·lar completament, perquè era impossible viatjar, i per a estiu s'han cancel·lat moltes, perquè, de fet, menys d'un 10% dels valencians eixirà a l'estranger, amb la qual cosa la gent prefereix quedar-se en un entorn més pròxim. Això va provocar milers de cancel·lacions”, detalla.

“El primer problema que ens trobem és que les línies aèries, en lloc de reembossar els diners, que és el que diu la normativa, es dedicaven a donar bons” per a ser utilitzats en un termini determinat, però amb gran incertesa sobre quan i com es podrà fer, assenyala Móner. “El que no es podia fer és deixar els diners en mans de les companyies perquè el guardaren, havien de retornar-lo”, afirma.

Arran d'aquests fets, des d’Avacu es van posar en contacte amb el Ministeri de Consum, “que ho interpretava igual que nosaltres i de fet li ho va traslladar a les línies aèries”, apunta. “Després de dos mesos i escaig pressionant, algunes d'elles ja han començat a retornar els diners, però clar, tot això genera reclamacions”, exposa. En l'àmbit de les agències de viatges i hotels “no ha sigut tan problemàtic", afig el president de l'entitat de consumidors.

Altres reclamacions

Respecte a la resta de matèries, en segon lloc se situa el sector de les telecomunicacions, amb 869 consultes i reclamacions relatives a incompliments de contracte, errors en les factures o pujades unilaterals d'algunes tarifes. Li segueix el sector de bancs i financeres, amb 683 escrits –xifres similars a l'any anterior– relatius a moratòries hipotecàries i mesures complementàries per la Covid-19, així com modificacions en les condicions i comissions de targetes i altres productes.

En quart lloc se situa l'habitatge, amb 431 casos, principalment per problemes amb lloguers i comunitats de veïns. Finalment, destaca el sector d'assegurances, amb 277 consultes i reclamacions, referides sobretot a dubtes sobre les cobertures i, especialment, a les assegurances vinculades a viatges (per cancel·lacions) contractats per als mesos d'estiu.

Degoteig de casos mentre seguisca la incertesa

Des de Avacu esperen “un degoteig” de consultes i reclamacions sobre viatges mentre dure la incertesa sanitària, “però no l'allau que hem tingut aquests dos últims mesos”, explica Fernando Móner. Eixes queixes interposades per Falles i Setmana Santa estan ja en procés de reclamació –en la majoria dels casos– o a l'espera de resolució.