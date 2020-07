Jóvenes, responsables e indignados: "No somos la única razón de los rebrotes"

Más de 150 rebrotes, provincias en fase 2, repunte de contagios... y personas que todavía no usan mascarilla ni cumplen el distanciamiento social. España vive un momento peligroso que muchos creen que precederá a un nuevo confinamiento general. ¿Cuál es la causa? Con la llegada del verano, mucha gente apunta a la inconsciencia de los jóvenes que acuden a discotecas, no toman medidas de seguridad y hacen planes como si la pandemia no existiese.

La 'mala fama' de los jóvenes y la Covid viene, por ejemplo, de la celebración de eventos como las macrofiestas que se están celebrando en diversos puntos del país y que han resultado en varios casos positivos. Pero ¿qué opina este sector de la población? ¿De verdad no se lo toman en serio? Clara, Nerea, Isa y Cristina, cuatro amigas de entre 24 y 28 años, cuentan su punto de vista en una conversación para 20minutos.es.

El foco polémico: las discotecas

Uno de los puntos más discutidos del tema se centra en la reapertura de las discotecas y el foco de contagios que supone. Clara, Nerea, Cristina e Isa evitan ir a lugares de ocio nocturno en la nueva normalidad, y comparten opinión sobre lo que ocurre en esos lugares, coincidiendo con la experiencia de Isa: "Lo que he visto es que en general no se cumplen las medidas. Tomando algo vi que sobre el 50% de la gente las cumple, pero meter a un montón de personas en una discoteca borrachas a las 4 de la mañana… nadie lo va a cumplir, y lo he visto".

Cristina tampoco considera que los locales de ocio nocturno sean espacios seguros ahora mismo, y prefiere no ir. "Lo que está pasando es que los jóvenes nos estamos olvidando de que hace dos meses estábamos todos encerrados en casa deseando que llegase la hora de salir. Yo no voy a ir a discotecas, pero no voy a juzgar a nadie que vaya si toma las medidas de seguridad oportunas", opina. Sin embargo, todas coinciden en que dichas medidas no se toman.

Clara, que también evita estos lugares en la nueva normalidad, ha vivido en Londres una temporada y propone como solución el sistema británico: "Lo que están haciendo allí es implementar un sistema de reservas. Un grupo de amigos reserva dos horas en un pub, y luego se van y vienen los siguientes. Si yo fuese a un local nocturno sinceramente iría sin mascarilla porque si ya voy a estar en contacto con el grupo con el que voy fuera del local, dentro será más de lo mismo. Si de pronto quitas todas las libertades a la gente, luego la gente se vuelve loca".

¿Hay que cerrar las discotecas?

Las redes sociales se han llenado de jóvenes pidiendo el cierre de los locales nocturnos. El tema divide a este sector de la población entre las personas de esta opinión, quienes defienden la apertura para mejorar la economía y un tercer grupo que propone un término medio, como estas cuatro amigas. "No creo que haya que prohibirlas, pero la gente tiene que tener bondad grupal. Prohibiendo y cerrando no se va a arreglar nada", comenta Cristina, con el asentimiento de las demás. Como solución, las cuatro coinciden en implementar el sistema británico de reservas expuesto por Clara.

No se a que esperan para cerrar indefinidamente las discotecas — Jo®ge (@jorgesicreperez) July 11, 2020

En las discotecas los jóvenes no toman medidas... ¿y fuera de ellas?

"El problema es que mucha gente se cree inmortal, se creen que no les afecta esto. Dicen 'es que a mi no me afecta'… pero igual le afecta a tu abuela o a tu abuelo. Por el bien de la sociedad hay que ser un poco precavido. Hay gente que ya ni saca la mascarilla de casa… no se dan cuenta de que murió muchísima gente", comenta Cristina.

Todas concuerdan en que es cierto que en muchos lugares se pueden ver jóvenes sin ningún tipo de medida de seguridad ni cuidado. Isa cuenta que "mucha gente cree que no se puede contagiar, mi pareja y yo nos contagiamos hace meses, en febrero. Hacía mucho tiempo que no estaba tan mal... mortalidad quizás hay menos, pero te puede afectar y muy fuerte".

Las chicas cuentan que todas usan mascarilla y también llevan gel desinfectante en el bolso. Las cuatro evitan entrar en lugares cerrados y prefieren siempre los abiertos como terrazas, aunque también ahí ven a mucha gente que no toma ninguna medida de seguridad.

Entonces... ¿los rebrotes son culpa de los jóvenes?

"Es un foco más, una razón más, pero no es la única. Obviamente no ayuda y hubo rebrotes por culpa de esto pero no es el único causante", opina Isa. Para Clara, la razón tampoco reside solo en la gente joven, sino también en otros colectivos: "Los padres que sacaban a los niños y les dejaban tocar todo pues… también tienen parte de culpa". Cristina tampoco considera que el sector joven sea el foco causante, pero sí que "la gente joven es más inconsciente porque creen que les afecta menos".

Las cuatro amigas en un jardín al aire libre. 20minutos

¿Hay verano sin salir de fiesta?

La reflexión final de las cuatro amigas es que hay que buscar alternativas. Nerea comenta que para ella la situación no está para celebrar. "Esto es una lección, estábamos demasiado centrados en nosotros mismos y ahora nos damos cuenta de que nuestros actos tienen mucha repercusión. Hay muchos jóvenes que todavía no son conscientes de eso, y es cuestión de educación".

Cristina también considera la situación como "un aviso para que aprendamos a vivir la vida de otra forma. Lo podemos pasar bien igual sin tener que estar encerrados en una discoteca, puedes quedar con amigos, ir a la playa… no es que tengamos que dejar de disfrutar, pero sí aprender a vivir la vida de otra forma y adaptarte a los cambios que hay, no se acaba el mundo".