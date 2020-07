Películas basadas en libros

3

El niño con el pijama de rayas (en idioma inglés y versión original: The Boy in the Striped Pyjamas, o The Boy in the Striped Pajamas en Estados Unidos) es una película dramática dirigida por Mark Herman y cuyo argumento está basado en la novela homónima de John Boyne, en la película se muestra bastantes mejoras como por ejemplo el final de esta, recreada en el holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial.