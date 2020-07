Adelante acusa a Espadas de "mentir a Comisión Europea" sobre Plan de Movilidad para pedir fondos para tranvía

"La documentación presentada por el gobierno municipal presenta graves lagunas e incluye mentiras flagrantes", ha proseguido señalando González Rojas en una nota.

"Para su realización", ha relatado el portavoz municipal de Adelante, "el Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado el procedimiento de solicitud de fondos europeos Feder mediante el IDEA (Instituto para la Diversificación Energética y Ahorro) para recibir 19,6 millones de euros".

El portavoz de Adelante Sevilla ha recalcado que "es una mentira como un templo, porque ese plan ni se ha aprobado en Pleno, ni ha tenido una fase de exposición pública". "Sencillamente, no existe", ha apostado González Rojas.

El edil entiende que "el proyecto presentado no cumple los criterios mínimos de la convocatoria de ayudas europeas, puesto que no supone un cambio modal en el transporte, no reduce el número de vehículos privados y no cuenta con la planificación previa necesaria".

González Rojas ha destacado que "la intensidad media diaria de vehículos, en el tramo en que se pretende ampliar el tranvía, podría aumentar por encima de los 2.300 vehículos privados, lo que es una auténtica barbaridad".

El portavoz de Adelante Sevilla ha recordado que "ya en mayo de 2016, en un desayuno electoral con motivo de la campaña previa a su llegada a la Alcaldía, Juan Espadas ya afirmaba sin ningún pudor que los alcaldes tienen que inaugurar cosas antes de las elecciones".

González Rojas cree que "Espadas ha emprendido una huida hacia delante, aún a sabiendas de que su proyecto de ampliación del tranvía es descabellado, únicamente porque necesita inaugurar algo antes de las elecciones municipales de 2023".

Por ello, Adelante Sevilla, a través del eurodiputado Manu Pineda, ha trasladado a la Comisión Europea que el proyecto presentado por el Gobierno municipal no se ajusta a las bases de la convocatoria de ayudas europeas.

Pineda, parlamentario europeo por Unidas Podemos, espera que "la Comisión Europea analice a fondo este proyecto y paralice la transferencia de Fondos Feder porque el Ayuntamiento de Sevilla no respeta los requisitos más básicos que exige la legislación en cuanto a movilidad sostenible y eficiencia energética".

El europarlamentario ha advertido que "estamos en un momento clave en el que la Unión Europea pretende poner en marcha un Plan Verde para conseguir lo que se denomina neutralidad de carbono para 2050, con lo que no tendría sentido financiar con casi 20 millones de euros un proyecto que, por ejemplo, prevé aumentar el tránsito de vehículos contaminantes de carácter privado".

"Ampliar una red de tranvía, a sabiendas de que se va a aumentar la intensidad media diaria de automóviles y sin garantías de que el proyecto pueda ser sostenible en el futuro, es incompatible con las directrices medioambientales de la Comisión", sentencia el eurodiputado Pineda.