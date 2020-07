El PSOE local muestra su apoyo al Mercado de la Catedral y reitera que la Fiscalía incurre en un "grave error"

El exalcalde ha acudido acompañado por los ediles Marisa Ponga, Ricardo Fernández y Ana Rivas, además del secretario general de la AMSO, Iván Piñuela. Allí se ha referido López a la acusación de la Fiscalía del Principado de Asturias que solicita 90 años de inhabilitación para los miembros de la Junta de Gobierno local que aprobaron en 2018 la celebración de este mercado en la calle Gascona.

El que han visitado hoy, ha indicado el portavoz socialista en declaraciones a los medios, es "el mismo mercado", cuenta con "los mismos productos" y lo avalan "los mismos informes" municipales que el mercado por el que ahora están encausados los miembros del anterior Gobierno -formado por PSOE, Somos e IU-.

"Solo cambió la ubicación y la junta de gobierno", ha agregado López. "Estamos apoyando nosotros, los acusados, este mercado asturiano artesanal y ecológico, apoyando este mercado porque es importante este tipo de eventos en Oviedo", ha dicho.

Esperando que la actual Junta de Gobierno -formada por PP y Cs- "no se vea involucrada" en una acusación como la que pesa sobre el exalcalde y su corporación, Wenceslao López ha indicado que durante el proceso judicial tratarán de demostrar "por tercera vez" que no han cometido "nada ilegal", ni "ningún acto que beneficie a nadie en particular".

"Estamos convencidos de que fue un acto legal, de promoción de la economía astur y por ese acto, cumpliendo las ordenanzas, nos acusan", ha criticado.