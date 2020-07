C-LM aprueba una guía con medidas de prevención de COVID-19 en espectáculos y festejos taurinos populares

El objetivo de esta guía de recomendaciones, cuya resolución de aprobación se publica este lunes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), es orientar a las empresas y entidades organizadoras de eventos taurinos sobre las medidas de contención y prevención necesarias para evitar la transmisión del virus, contribuyendo así a garantizar su efectividad en la práctica.

En definitiva su fin es compaginar durante la etapa de nueva normalidad el impulso y desarrollo de las actividades económicas y de ocio con la prevención necesaria en materia de salud, motivo por el que la guía ha sido informada favorablemente por la Consejería de Sanidad.

El Gobierno de Castilla-La Mancha en el artículo 37 del Decreto, aprobado el pasado 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, regulaba las medidas a adoptar en el sector de los espectáculos y festejos taurinos.

En relación con los festejos taurinos populares por el campo o encierros por las vías públicas, este Decreto, que recomienda no celebrarlos, establece que, en el caso de que se celebren, el organizador de los mismos debe establecer con carácter obligatorio un plan de contingencia. Plan que será remitido a la autoridad sanitaria para su supervisión y que será presentado previamente, junto con la solicitud de autorización, ante la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

La misma recomendación de no celebrar festejos taurinos populares por el campo o encierros por las vías públicas se mantiene en el Decreto de la Consejería de Sanidad que se publicó este mismo viernes en el DOCM y que modifica el de 19 de junio, ha informado la Junta en un comunicado.

En la guía ahora aprobada se recopilan, con carácter orientativo, posibles medidas a incluir en ese plan de contingencia que el organizador deberá presentar obligatoriamente en el caso de que se celebren festejos taurinos populares de encierros por el campo y por las vías urbanas.

Asimismo, para los demás espectáculos y festejos taurinos populares se establecen una serie de recomendaciones con el objetivo de incrementar la efectividad de las medidas de contención y prevención frente a la COVID-19 que se han venido adoptando hasta la fecha.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONTROL

En concreto, se establecen posibles medidas organizativas y de control de acceso a plazas, instalaciones y recintos taurinos para evitar aglomeraciones y garantizar la distancia de seguridad interpersonal. De esta forma, todas las plazas, recintos e instalaciones taurinas podrán desarrollar su actividad siempre que cuenten con localidades preasignadas y numeradas y no se supere el 75 por ciento del aforo autorizado, manteniendo una distancia interpersonal de un metro y medio.

El aforo máximo deberá ser expuesto al público; se especificará el número máximo de participantes que pueden estar presentes en el ruedo, en el callejón y en la zona de acceso al ruedo y la apertura de puertas de las plazas, recintos e instalaciones taurinas se realizará con antelación suficiente para permitir el acceso escalonado, recomendando poner marcas de distanciamiento en el suelo en los accesos.

También se recomienda establecer itinerarios para dirigir la circulación de los asistentes con el fin de evitar aglomeraciones, prestando especial atención a las taquillas, los accesos, las zonas de escaleras, los pasillos y zonas comunes de paso y utilizando vallas o sistemas de señalización si es necesario.

Por otra parte, no se entregará programa ni otra documentación en papel al público, no se realizarán pausas intermedias durante la celebración del espectáculo y se prohíbe la venta o alquiler de almohadillas no desechables, arrojar objetos al ruedo y la salida por la puerta grande.

Respecto al desarrollo de los espectáculos taurinos profesionales, la guía establece que cuando haya varios ejecutantes en el ruedo de la plaza o recinto taurino se procurará mantener la distancia de seguridad interpersonal; que en el callejón estén exclusivamente los profesionales taurinos, delimitando el espacio a ocupar por cada cuadrilla, y que en los burladeros del callejón sólo se permitirá la presencia del personal cuya actuación debe ser inmediata, como asistentes médicos o agentes de la autoridad, quienes deberán permanecer en el espacio de burladero que les haya sido asignado.

En cuanto a las sueltas de reses, la guía recoge que cuando haya varios participantes en el ruedo o recinto taurino será el director de lidia quien procure que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal, arbitrando los necesarios mecanismos de control. Todos los participantes en las sueltas de reses deberán inscribirse previamente, se les dotará de algún sistema que permita su identificación visual y deberán permanecer en el callejón de la plaza o zona delimitada al efecto.

En los encierros tradicionales de reses por vías urbanas la presencia de espectadores se limitará a aquellas zonas en las que puedan ser instaladas gradas, que podrán tener la misma ocupación que la establecida para plazas, recintos e instalaciones taurinas. Por su parte, los participantes se habrán debido inscribir previamente y estar identificados visualmente por el organizador, evitando el acceso a la zona de suelta de personas no inscritas.

Finalmente, para los recorridos de los encierros tradicionales de reses por el campo se recomienda que la zona de suelta esté reservada a caballistas y miembros de la organización, respetándose la ocupación de cuatro metros cuadrados de superficie por cada persona. Los espectadores deberán permanecer en el interior de los vehículos o en las gradas disputas al afecto.

En cualquier caso, el presidente del festejo taurino popular podrá ordenar la suspensión de la celebración del mismo cuando no se pueda garantizar el normal desarrollo.

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

En último lugar, la guía de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas incluye un apartado referente a las medidas de limpieza y desinfección, en el que se señala que la limpieza se llevará a cabo antes del inicio de la actividad, debiéndose realizar una nueva desinfección previa a la entrada de público si se realizan varios espectáculos o festejos en un día.

Las medidas de limpieza incluirán las zonas de uso común, accesos, escaleras, vomitorios, graderío, el espacio donde se ubicarán ejecutantes, intervinientes y participantes, así como los recorridos de los encierros de reses por vías urbanas.

Por su parte, los vehículos de transporte e instalaciones utilizadas para trasladar o albergar a los animales que van a ser lidiados o a intervenir en el espectáculo deberán ser desinfectados anteriormente.

Además, la guía establece que se deberán fijar puntos de desinfección para el personal que manipule las reses, así como el uso obligatorio de mascarilla en la llegada de los animales al recinto y en los diversos reconocimientos previos.

Los útiles de lidia como capotes, muletas, banderillas, rejones o espadas se deberán desinfectar antes de ser utilizados. También las dependencias sanitarias deberán encontrarse debidamente desinfectadas.