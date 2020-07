Tenso cara a cara entre Terelu y Amador Mohedano: "Dejad a mi madre en paz"

Las declaraciones de Amador Mohedano durante su entrevista en Sábado Deluxe el fin de semana pasado ha generado mucho revuelo entre la familia Campos. Ha sido su hija Terelu la que ha terminado por explotar cuando, mientras hablaban de Rocío Carrasco en Viva la vida, Amador Mohedano ha entrado en directo a través de una llamada telefónica.

La discrepancia de ambos respecto a la posición de Carrasco con sus hijos ha sido la principal causa del enfrentamiento. "Los problemas familiares que tengais forma parte de vosotros, no son problemas de mi familia. Yo he estado muchas veces a su lado, acompañándola. Y no la juzgo", ha dejado claro Terelu.

Ha sido entonces cuando Amador ha revelado una frase que habría salido de la boca de su sobrina y que ha dolido mucho al hermano de Rocío Jurado: "Su verdadera familia son las Campos. Ponte en mi lugar", le ha pedido a la colaboradora. "Entiendo que te pueda doler que tu sobrina quiera a mi madre como si fuera una segunda madre" ha comenzado Terelu, que aprovechando que estaba mencionando a su madre le ha lanzado un dardo a Amador: "Me gustaría que se la dejara en paz".

"Entiendo que te moleste, igual que me imagino que a tu sobrina Rocío le molestará que su hija diga que su madre es otra con otro nombre, digo yo", ha opinado la tertuliana. Con este argumento, Campos ha defendido que Rocío Carrasco tiene el mismo derecho que su hija Rocío Flores, que considera "a la mujer de su padre como su madre", al encontrar "un refugio en nosotros".

Por su parte, Amador ha seguido defendiendo que "suena un poco mal" que su sobrina se refiera a las Campos como su madre o sus hermanas porque "no atiende a sus hijos ni a sus hermanos". Además, ha asegurado que puede entender que Carrasco tenga una mala relación con él, pero "qué pasa con mi hermana Gloria, qué pasa con el resto de la familia que no quiere saber nada, qué pasa con Gloria Camila, qué pasa con José Fernando que está en un centro y ni pregunta, qué pasa con sus hijos", ha recalcado.

"¿Qué ha pasado para que durante muchísimo tiempo hayáis dicho lo más grande del padre de los hijos de tu sobrina y de pronto es la persona más maravillosa del mundo?", le ha lanzado la tertuliana. "Nosotros con Antonio David hemos tenido una guerra a muerte, pero el tiempo pasa y él ha sido un padre que se ha preocupado por sus hijos para todo y ella una madre que no se ha preocupado por nada", ha zanjado Amador.