San Javier da la bienvenida a la Cultura con un programa alternativo a la cancelación de los festivales de verano

20M EP

El Ayuntamiento de San Javier programa este verano 'Welcome to the Culture', que acoge cerca de 50 actividades con artes escénicas, charlas audiovisuales con personalidades vinculadas a la cultura en San Javier, cine, artesanía, recuperación de patrimonio y la inauguración del Museo Tiflológico.