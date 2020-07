Pilar Yuste se derrumba en 'Sábado Deluxe' al pedir perdón por su encontronazo con Labrador

Durante el último programa de Sábado Deluxe y, como en cada entrega, los colaboradores hicieron un repaso a las novedades de La casa fuerte. Pero antes, Jorge Javier Vázquez recogió un tema de las última gala del reality.

Se trató de la discusión entre Labrador y Pilar Yuste. Y es que, el recién expulsado declaró, nada más entrar en plató, que Yuste se quedó con dinero de sus bolos en la etapa que le representó.

Las declaraciones no sentaron nada bien a Yuste, que llamó "sinvergüenza" a Labrador y finalmente incluso le amenazó con que no pudiera volver a Telecinco.

Precisamente por estas últimas palabras, la colaboradora decidió pedir perdón en Sábado Deluxe. "Te pido disculpas a ti y a la productora", le dijo visiblemente afectada a Jorge Javier Vázquez.

"No estuve nada bien", añadió. Además, mostró su preocupación por la repercusión que dichas palabras pudieran tener en su carrera. "He trabajado mucho, tú lo sabes mejor que nadie, y siempre de manera legal. Espero que la imagen que se quede de mí no sea esta".

En el momento también estuvieron presentes Antonio David Flores y Rafa Mora, que coincidieron en recalcar que no se esperaban que Yuste "entrase al trapo" con Labrador. "Yo no hablo de mis representados mientras no me ataquen", se justificó.

Sin embargo, no quiso desvelar el motivo por el que dejó de trabajar con Labrador, aunque aseguró que "en algún momento saldrá, pues hay más personas implicadas".

Para tranquilizarla, Jorge Javier Vázquez anunció un vídeo en el que participaban otras celebridades a las que Yuste habría representado, pero que no tenían la misma opinión que Labrador sobre trabajar con ella. Ante una emocionada Pilar Yuste que tardó muy poco en romper a llorar, rostros como el de Ylenia y Abraham de Gandia Shore, Tamara Gorro o Kiko Hernández decidieron echarle un capote, que dijo tener "mucho que agradecer a Telecinco".