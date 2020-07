Almeida pide a Sánchez que no trate a los ayuntamientos como a "niños pequeños"

"Le pido al Gobierno de la nación que no nos trate como a niños pequeños, que no nos trate como a menores de edad". Con estas palabras el alcalde de Madrid ha vuelto a defender el peso y el trabajo de los ayuntamientos y ha reivindicado, una vez más, el superávit de los gobiernos municipales.

Lo ha hecho durante el XV Congreso del PP de Alicante, donde ha subrayado que España necesita un presidente del Gobierno que les "defienda, que entienda los problemas de las entidades locales y que sea cercano a los ayuntamientos".

"¡Que no se piense que tenemos que ser tutelados!", ha dicho el regidor popular al tiempo que defendía el “muy duro" trabajo de los ayuntamientos durante estos meses para salir lo antes posible de la crisis".

Asimismo, José Luis Martínez-Almeida ha reprochado que el Gobierno central quiera "quitar" dinero a los ayuntamientos y "hacernos una suerte de préstamos y decirnos dónde invertirlo". En este sentido, tal y como ha expresado el alcalde de la capital, los ayuntamientos "estamos dispuestos a ayudar, a arrimar el hombro, a que el dinero acabe donde más se necesite". Eso sí, "no estamos dispuestos a que se nos quite la capacidad de decisión y que se nos quite la autonomía local", ha añadido a continuación.

No es la primera vez que este alcalde- al igual que otros regidores- se dirige al presidente del gobierno con esta reivindicación. Precisamente hace unos días,el Ministerio de Hacienda les ofrecía disponer de 5.000 millones, que es solo una parte de su remanente de tesorería. Esta propuesta fue rechazada por todos los alcaldes de España que ahora esperan una segunda oferta.