Una profesora de la UPNA, autora de un artículo sobre el trastorno del espectro autista y el TDAH en la infancia

En el artículo, la investigadora analiza y compara el perfil de las llamadas "funciones ejecutivas" de niños y niñas con TDAH versus otros con TEA, evaluadas por la familia y la escuela mediante una herramienta tipo cuestionario denominada BRIEF-P. En total, en el estudio participaron 25 padres y madres de 56 niños y niñas desde los 2 hasta los 5 años y 11 meses, ha detallado en una nota la UPNA.

Tal y como explica la investigadora, en ambos grupos de trastornos "pueden aparecer alteraciones de las funciones ejecutivas, que son una serie de competencias transversales (cognitivas y emocionales) ligadas al desarrollo". Según explica Esperanza Bausela, "tanto el TDAH como el TEA tienen elementos en común, por lo que las categorías diagnósticas cerradas ya no son útiles, no son suficientemente útiles en el campo de la intervención psicopedagógica". Es por ello, que "no hay que incidir tanto en la etiqueta, sino ver en qué funciones ejecutivas tiene déficits el menor e incidir en ello", apunta.

En el estudio publicado se ha utilizado un cuestionario, denominado BRIEF-P, en cuya adaptación al español participó la investigadora. Según se desprende de la investigación, esta herramienta "podría ser utilizada por padres y profesorado en el proceso de evaluación del funcionamiento ejecutivo en niños con TDAH y TEA", precisa.

Según señala Esperanza Bausela, ambos grupos de trastornos "comparten dificultades en ocasiones, aunque también tienen importantes diferencias, y pueden presentar comorbilidad (esto es, al mismo tiempo en la misma persona)". La herramienta diagnóstica BRIEF-P evalúa posibles problemas en los siguientes ámbitos, que se corresponden con funciones ejecutivas: inhibición (control de los impulsos y la conducta), flexibilidad (capacidad de cambiar de una actividad a otra), control emocional, memoria de trabajo (mantener información en la mente con el objetivo de completar una tarea o proporcionar la respuesta adecuada) y, por último, planificación y organización (capacidad de anticipar acontecimientos o consecuencias futuras).

Esperanza Bausela Herreras es doctora en Psicología y Ciencias de la Educación y licenciada en Psicopedagogía, ambos títulos por la Universidad de León, y también es maestra especialista en Educación Especial por la Universidad de Valladolid. Cuenta con distintos másteres y estudios de posgrado sobre la atención, diagnóstico e intervención con alumnado con altas capacidades, TDAH y sobre la atención a la diversidad y educación inclusiva.

Sus líneas de investigación son las funciones ejecutivas en Educación Infantil y Educación Primaria y el rendimiento en competencia lectora, matemática y científica en estudios PISA. Pertenece al grupo de investigación 'Desarrollo Psicológico y Educación' de la UPNA.