El tenso encuentro entre Mónica Hoyos y los hermanos Frigenti en 'La última cena': "No necesitamos tus piojos"

Este viernes, Miguel Frigenti y sus hermanos fueron los encargados de cocinar en La última cena, el formato más surrealista de Mediaset. Estos lo hicieron en sustitución de Raquel Mosquera, quien anunció que, por algunos imprevistos, no podría acudir a cocinar al programa.

Como cada semana, además de colaboradores de la casa (Chelo García-Cortés, Lydia Lozano, Rafa Mora, María Patiño...) asistió al evento, como invitada, Mónica Hoyos. La peruana nunca ha tenido una buena relación con Miguel Frigenti, y ambos se han lanzado mensajes negativos en las redes sociales en varias ocasiones.

Además, y tal como ilustró La última cena en un vídeo previo a la entrada de Hoyos en plató, también en los programas se han enfrentado muchas veces. Y su encuentro en el formato presentado por Jorge Javier Vázquez no fue una excepción.

Tenso encuentro entre Mónica Hoyos y los Frigenti

A su entrada, Hoyos le preguntó a los hermanos de Miguel quiénes eran y Alberto, visiblemente molesto, le respondió con otra pregunta: "Yo soy Alberto, hermano de Miguel Frigenti, y tú eres la ex de Carlos Lozano, ¿no?" siguiendo con las preguntas, añadió: "¿Te has lavado la cabeza? No necesitamos más proteína de tus piojos".

Entonces, Rafa Mora afeó el gesto de los hermanos. "Vuestra actitud está siendo pésima, Mónica no se merece el recibimiento que le habéis hecho. Es la invitada, tened en cuenta que os va a valorar". Pero lejos de seguir la recomendación, los hermanos continuaron en la misma tónica.

"No es nuestra invitada, es la del director", dijo Miguel. Después, Mónica probó el primer plato del menú, una receta de canelones diseñada por Belén Esteban, aunque según esta, poco se parecía la réplica a la original que prepara ella habitualmente.

"¿Cómo te llamabas?" preguntó Mónica mientras cortaba el plato a uno de los cocineros. "Anda, Carlos, como mi ex", bromeó. "Esto está seco seco. Lo sabes, ¿no?". Después, le dijo a Miguel que debería de haber probado el plato, algo que este respondió que no había hecho porque no le gustaba el cerdo. "No necesito probarlo para saber que no me gusta, básica. Tampoco he probado nunca una tía y sé que no me gusta".

Un comentario que Hoyos criticó diciendo que no debería "confundir a una tía con un tío", lo que Miguel Frigenti calificó de "populista". Seguidamente, Hoyos le mandó callar. "Tú a mí no me haces 'shh', que no eres la presentadora aunque es lo que te gustaría", comentó antes de intentar ridiculizarla diciendo que siempre quedaba mal en los realities.