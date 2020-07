Medio millar de personas claman por el futuro de la industria electrointensiva gallega en las calles de A Coruña

Trabajadores de Alcoa, en A Mariña, y Alu Ibérica, en A Coruña, así como empleados de Ferroatlántica de Cee y Sabón, entre otros, participaron en la manifestación, que transcurrió entre petardos y bocinas desde la sede de la Delegación de la Xunta hasta la del Gobierno con consignas como 'Enerxía, solución' o 'A solución, unha intervención'.

Al grito de 'Pedrito, échale huevos', los manifestantes lanzaron decenas de huevos a la fachada de la Delegación del Gobierno y pocos minutos después, tras la pancarta de la plantilla de Alcoa, intentaron acceder al edificio. Los agentes de la Policía cargaron contra los participantes en la marcha, que gritaban 'Nin un paso atrás'.

SIN NOTICIAS DEL ESTATUTO

En declaraciones a los medios, el secretario nacional de la Federación de Industria de la CIG, Xoan Xosé Bouzas, denunció la falta de noticias sobre el estatuto de la industria electrointensiva del Gobierno central. "No sabemos nada del estatuto y no sabemos si habrá medidas complementarias porque solo con el estatuto no llegaría", advirtió.

El representante de la CIG considera que "lo más urgente" es la "intervención" de las empresas "más afectadas" y conseguir que sean "competitivas". "Necesitamos una nacionalización cuanto antes para evitar despidos", exigió. También pidió que la Xunta actúe: "Tiene que liderar este proyecto y dejar de dar vueltas".

Desde Comisiones Obreras, su responsable de Industria, José Hurtado, explicó que la manifestación es una "continuación" de las movilizaciones iniciadas en marzo y que se paralizaron con la pandemia. "Ya acabaron las elecciones y los políticos tienen que ponerse el calzón del trabajo", reclamó.

Por su parte, el secretario auxiliar metal de UGT-FICA Galicia, Eladio Quelle, apuntó que es el Gobierno el que tiene "potestad" para fijar una tarifa eléctrica, pero alertó de que la Xunta "tiene mucho que decir". "Están desmantelando el sector y hay que hacer algo, seguir batallando", añadió.

QUE EL GOBIERNO SE POSICIONE

El presidente del comité de empresa de Alcoa, José Antonio Zan, pidió un "marco energético estable" y una intervención en la planta de A Mariña "cuanto antes".

"Queremos que el Gobierno se posicione para tener garantía de continuidad", señaló.