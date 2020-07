El PSPV està "obert" a canviar la llei d'À Punt però adverteix que l'ús del valencià no es qüestiona

Així ho ha afirmat en un comunicat després que el president del Consell Rector d'À Punt, Enrique Soriano, haja recalcat aquest divendres que "mai" han considerat la possibilitat de canviar en la llei l'ús del valencià com a llengua vehicular de la radiotelevisió pública.

El PSPV, ha garantit, "sempre estarà donant el seu suport a qualsevol canvi en la norma que regeix l'ens que puga portar al fet que els valencians i tinguen un servici de radiotelevisió públic el millor gestionat possible". "Mai qüestionarem l'ús del valencià com a llengua vehicular", ha insistit.

En aquesta línia, Caballero ha recordat que, abans que el coronavirus reduïra l'activitat parlamentària, els grups de Les Corts van aprovar una subcomissió per a estudiar les possibles modificacions de la llei. També van demanar la compareixença del Consell Rector perquè explique les seues propostes de canvis, amb el que ha apostat per debatre i conéixer quins punts d'acord existeixen entre els partits per a encarar aquests canvis.

"Mai renunciarem a l'aposta pel valencià com a llengua vehicular dels continguts de la radiotelevisió pública", ha reiterat, per a mostrar el "ferm compromís" del socialisme valencià amb la promoció de la llengua pròpia com a eix fonamental de la cultura. I ha reblat: "Hem treballat durant cinc anys i seguirem perquè els valencians tinguen uns mitjans públics professionals, dignes i que representen a la societat".