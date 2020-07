Cáritas València ajuda a la inserció laboral de persones en risc d'exclusió

Cáritas València compta, en l'actualitat, amb un total de 24 equips d'ocupació repartits per la diòcesi que "ajuden a l'ocupabilitat de persones sense recursos i en risc d'exclusió social oferint-los eines i formació per a facilitar la seua inserció laboral".

Segons explica la responsable del programa d'acompanyament a l'ocupació de Cáritas, Lara Franco, "l'objectiu és millorar l'ocupabilitat de la persona, ensenyant-li a trobar el seu propi lloc de treball". "No busquem, per tant, l'ocupació sinó que ensenyem a buscar-lo", afig.

Els equips, que formen part de l'àrea d'Economia Solidària de l'entitat caritativa, sorgeixen del treball dels acolliments en les Cáritas parroquials, "on es detecten les necessitats de formació de les persones que acudeixen a la recerca d'ajuda" i la seua metodologia "és senzilla".

"En primer lloc, rebem als participants i se'ls demana tota la seua documentació relacionada amb l'àmbit laboral: el seu currículum, la seua vida laboral certificats, títols. Després, en una entrevista personal, "ens conten la seua experiència i l'assessorem per a millorar el seu currículum, canviar la seua carta de presentació o veure si poden realitzar alguna formació que millore la seua situació", detalla.

Tota l'orientació es realitza de manera individual, depenent de cada cas. "Tenim perfils molt diversos, persones que no saben llegir ni escriure o que tenen, per contra, estudis universitaris i uns objectius laborals molt concrets", assegura.

Així que, "segons cada cas, se'ls ajuda a sol·licitar recursos, se li ofereixen cursos de formació, classes de castellà o valencià, se'ls ajuda amb l'ordinador si no saben, se'ls donen pautes de com afrontar una entrevista de treball o se'ls orienta en els processos d'homologació de titulacions".

A més, des dels equips d'ocupació es pot remetre als usuaris als cursos amb pràctiques que organitza Cáritas Diocesana, com els d'ocupació domèstica, cuina, pintura mural, atenció soci-sanitària o manipulació d'aliments, entre altres. "Entitats amb les quals treballem, com la Fundació d'Hostaleria o Xabec, emeten certificats de professionalitat", apunta Lara Franco.

'Fent llavor'

Un dels 24 equips d'ocupació de Cáritas és 'Fent Llavor', de la Cáritas Interparroquial de Mislata. La seua responsable, Mercedes Blat, explica que "el treball es fa de forma personalitzada, perquè segons la situació de cada usuari les seues necessitats són diferents".

"Intentem inculcar hàbits i habilitats com la puntualitat, organització, serietat, responsabilitat, bona presència i neteja personal, constància i seguiment", destaca aquesta portaveu.

Testimoni

Entre les persones que han aconseguit una inserció laboral gràcies a aquest programa de Cáritas figura Carolina Díaz, que va arribar de Veneçuela fa un any i mig. Carolina té 41 anys, és llicenciada en Estudis Internacionals i treballava a Veneçuela en l'Administració Pública. Va vindre a València, afirma en un comunicat distribuït per l'Arquebisbat, "fugint de la misèria i la mort", amb el seu marit Juan Carlos i els seus dos fills, de 9 i 11 anys.

"A Veneçuela teníem molta relació amb els salesians, som gent d'Església" i, una vegada a València, es van acostar a la parròquia de Nostra Senyora dels Àngels de Mislata "buscant orientació per a adaptar-nos i inserir-nos al més prompte possible", relata.

"El primer va ser cobrir les necessitats bàsiques, però quan ja ixes del teu país i saps que no moriràs, comença una altra lluita, que és l'ocupació", explica Carolina, que des de feia 14 anys no havia actualitzat el seu currículum en tindre ocupació estable.

Balanç del programa

"Des de Cáritas els acompanyem durant un procés llarg de temps, no ens desvinculem quan l'usuari troba una ocupació, si no que estem pendents de les seues necessitats i de la seua situació", comenta Mercedes Blat, que assegura que en el temps que porta en marxa el projecte "Fent Llavor", a penes un any, ja s'ha treballat de manera individualitzada amb una desena de persones.

L'any passat, Cáritas València va acompanyar a més de 3.808 persones, en la cerca d'ocupació en la diòcesi de València, de les quals, un total de 1.218 van aconseguir una inserció laboral.

Segons les xifres de l’EPA, en la Comunitat Valenciana a la fi de març de 2020 hi havia 348.700 persones en situació de desocupació, però a elles cal afegir totes aquelles que s'han sumat a partir d'abril, i les que no estan en aquest registre per formar part dels ERTO generats per la situació actual; les que es troben en situació irregular o els qui no formen part de les llistes de demandants d'ocupació per haver desistit de la cerca, entre altres.

A més, al llarg de 2019, Cáritas València va realitzar diverses accions en matèria de formació per a l'ocupació. En aquest sentit, va desenvolupar un total de 134 accions formatives, 83 cursos i 51 tallers prelaborals, en els quals van participar 1325 persones.

Entre altres es van realitzar cursos de geriatria, atenció sociosanitària a persones dependents en domicili o en institucions socials, cuina domèstica, auxiliar de cuina, ocupació domèstica, iniciació al manteniment de llars, manipulador d'aliments, activitats auxiliars de magatzem, peó industrial, neteja de grans superfícies, costura, pintura mural o mecànica de bicis. També es van realitzar tallers prelaborals per a facilitar a les persones l'accés a una ocupació.