Bermeo, Elantxobe, Ibarrangelu y Mundaka suspende la fiesta en el día de la Magdalena, y solo se lanzará la teja

En un comunicado, los cuatro ayuntamientos han indicado que tomarán medidas "drásticas" para que la ley se cumpla adecuadamente y, además, Ibarrangelu y Elantxobe cerrarán los accesos a la localidad ese día. De hecho, solo podrán acceder en ambos casos los autorizados y los vecinos.

El Ayuntamiento de Bermeo, teniendo en cuenta que es una de las fiestas más importantes del año para los bermeanos, también intensificará el control la víspera y el mismo Día de la Magdalena para asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud en txokos, bares y terrazas.

Tras las reuniones mantenidas por los cuatro municipios, se ha decidido por unanimidad no celebrar ninguna fiesta y adoptar las medidas necesarias para garantizar la salud y la seguridad. Un decisión que, según los ayuntamientos afectados, "no ha sido fácil, pero la situación actual no permite celebrar el Día de la Madalena como todos los años, ya que la aglomeración y el ambiente festivo que se producen en Bermeo, Elantxobe, Ibarrangelu y Mundaka hacen imposible garantizar la salud y la seguridad de los asistentes".

Siguiendo la tradición de años y como manda el protocolo, Bermeo lanzará la teja a Izaro a lo largo de la mañana. El alcalde de la localidad, Aritz Abaroa, lanzará al agua la teja del edificio del Patronato Municipal de Bienestar Social, diciendo en voz alta "honaino heltzen dira Bermeoko ituginak". Como suele hacerse desde antiguamente, se indicarán así los límites que hay hacia el noreste de la isla de Izaro.

Antes, el Ayuntamiento de Bermeo procederá a izar la bandera de la localidad y la ikurriña en la misma isla. Este año, sin embargo, no habrá procesión oficial y la corporación municipal no realizará visitas a Elantxobe y Mundaka.

En el marco de la pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Bermeo ha elegido una teja del edificio del Patronato Municipal de Bienestar Social para "rendir un sencillo homenaje a los trabajadores de los servicios sociales" y ensalzar, con esta acción, "la importancia de los servicios sociales y la actuación de las personas que trabajan en primera línea".

MEDIDAS ESPECIALES

El Ayuntamiento de Elantxobe cerrará los accesos por tierra y mar para ese día. De esa forma, el acceso a la localidad requerirá de un permiso especial o ser vecino de la misma. Además, Bizkaibus tampoco hará parada en Elantxobe (ni para montar en el autobús ni para bajarse de él).

Ibarrangelu también cerrará los accesos a la localidad y, también aquí, sólo podrán entrar los autorizados (con pase especial) o los vecinos. Además, se modificarán las paradas de Bizkaibus y los autobuses se quedarán en Arriderra y Akorda, aunque habrá servicio de furgoneta y taxi para los ibarrangelutarras.

Los permisos de acceso al municipio serán gestionados por los ayuntamientos de Elantxobe e Ibarrangelu y el control de los accesos lo llevará a cabo la Ertzaintza.

Mundaka, por su parte, controlará los accesos por tierra y mar para evitar aglomeraciones, y, en caso de que se detecten incumplimientos de las medidas de seguridad y salud, se dispersará la gente. Además, se recuerda que el uso de la mascarilla es absolutamente necesario y que no hay autorización para abrir locales de jóvenes.

Bermeo, por su parte, llevará un estricto control de los aforos y comportamientos en bares, terrazas y txokos, y si se observan comportamientos inadecuados, se impondrán multas. La Policía Municipal de la localidad realizará controles especiales durante la noche del 21 y todo el día 22.

A través de patrullas a pie se comprobará el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad y, además, el permiso especial que tenían los bares de Bermeo para el Día de la Magdalena quedará suspendido y deberán operar con el horario habitual.

Los ayuntamientos de Bermeo, Elantxobe, Ibarrangelu y Mundaka han solicitado a la ciudadanía que "actúe con responsabilidad y haga un esfuerzo especial, ya que está en juego la salud de todos", además de pedir "no hacer nada especial para ese día, ya que no se celebrará la tradicional fiesta del Día de la Magdalena".