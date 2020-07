Moreno Guillén: "los rebrotes son inevitables pero sí se puede evitar una segunda oleada"

Después del confinamiento, estas personas van a hacer una vida social normal, se van a relacionar con la gente y el virus "se va a transmitir de forma inevitable", ha insistido Moreno Guillén, uno de los infectólogos más importantes del mundo y natural de Archena, que ha analizado en la tertulia 'La Luz' la situación de los rebrotes ocasionados por el COVID-19.

Lo que sí es evitable, según Moreno Guillén, es una "segunda oleada pandémica como la que hemos padecido, y eso es lo que todos debemos procurar evitar, porque no podemos poner otra vez el sistema sanitario y la economía del país al borde del precipicio", tal y como ha relatado este doctor, que ha narrado los efectos de la enfermedad en primera persona, ya que fue uno de los miles de sanitarios afectados.

"Las mascarillas podrían limitar el contagio en gran medida, pero no siempre van a estar puestas", ha señalado Moreno Guillén. No obstante, ha dicho que es diferente que la transmisión se produzca en el seno de una reunión familiar, de amigos o en el trabajo, a que sea un brote "con extensión comunitaria".

En ese caso, señala que tiene que intervenir Salud Pública "de manera tremendamente enérgica" y los ciudadanos "seguir todas sus recomendaciones". En concreto, Salud Pública tiene que estudiar todos los contactos de los casos positivos, realizarles pruebas 'PCR' y confinarlos a todos. "Esto, por doloroso que les parezca a los ciudadanos, se tiene que hacer así", ha zanjado.

LAS CONSECUENCIAS DE NO SEGUIR LAS RECOMENDACIONES, "FATALES"

Al ser preguntado por la obligatoriedad de llevar mascarillas aunque se mantenga la distancia de seguridad, el doctor ha considerado que, seguramente, quien implanta esa medida "lo hace siendo consciente de que no es necesario llevarla puesta si uno está a dos kilómetros de distancia del ser vivo más próximo".

Sin embargo, cree que es "muy importante" desde el punto de vista "testimonial" porque "subraya que la mascarilla es un método importantísimo, especialmente para evitar la transmisión". Moreno Guillén ha señalado que estos días ha viajado por España y le ha asombrado ver "la ausencia de mascarilla en un montón de sitios con gente auténticamente aglomerada, como cafeterías y terrazas al aire libre".

"Eso es mucho peor que obligar a llevar la mascarilla en la playa, aunque el próximo esté a diez metros", según el doctor, porque supone "llamar la atención sobre el hecho de que no podemos relajarnos con esto". Y es que ha señalado que los ciudadanos solo tienen que hacer tres cosas, consistentes en "usar mascarilla, la higiene de manos y evitar las aglomeraciones".

"Los ciudadanos tenemos que ser conscientes de que el sacrificio que se nos pide ahora es relativamente escaso para lo que hemos padecido, y que la consecuencia de no observar esto puede ser fatal", ha remarcado Moreno Guillén.

PREPARACIÓN DE LOS HOSPITALES

Al ser preguntado por si los hospitales son capaces de afrontar una segunda oleada, Moreno Guillén ha señalado que los hospiitales y la Atención Primaria han hecho "músculo" con esta primera expediencia. Así, admite que al principio se improvisó y "se ha estado creativo", lo que ha sido "un mérito adicional del sistema".

"Con algo sobre lo que no teníamos experiencia, cada hospital y cada centro de Atención Primaria se ha organizado para dar la mejor atención y no morir en el intento", ha señalado este doctor, quien cree que ahora "hemos aprendido" y, de hecho, en todos los hospitales "se han dejado previstas medidas para el caso de que no se pueda evitar lo que queremos evitar y que se produzca una nueva sobrecarga asistencial".

Así, se dejan abiertas unidades y todos los métodos precisos para poder afrontar de una manera "suficiente" una nueva emergencia sanitaria como la que se desencadenó en la primera oleada. Por ejemplo, estima que la manera en la que se están enfrentando a la epidemia en Lérida "no tiene nada que ver a cómo lo vivimos en marzo, aunque estén desbordados".

Respecto al sacrificio de miles de visones en Aragón debido al contagio, Moreno Guillén ha reconocido que no está familiarizado con el tema, pero imagina que "tendrá que ver con que los propios visones puedan ser reservorios del coronavirus", que es "lo único que justificaría el sacrificio de los animales".

Respecto a la vacuna que está desarrollando la Universidad de Oxford, Moreno Guillén ha señalado que "una cosa es que una vacuna sea capaz de producir anticuerpos", y luego 2hay que demostrar que esa respuesta protege de la infección".

"Hasta donde yo sé, eso no se ha visto; y Dios quiera que una vacuna sea buena en ese sentido, y no solo genere anticuerpos sino que, además, sea la que se necesita para evitar las infecciones", según este doctor, quien cree que es "muy pronto" para tener esos datos definitivos en septiembre.