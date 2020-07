El Ayuntamiento destinará 1,2 millones a ayudas para instalar ascensores y rehabilitar viviendas

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el teniente de alcalde delegado de Urbanismo y presidente de Vimcorsa, Salvador Fuentes (PP), quien ha explicado que, de los mencionados 1,2 millones de euros, "600.000 son para rehabilitación de vivienda y 600.000 euros para ascensores", y ello se hará realidad "a través de un convenio entre la Delegación de Vivienda y Vimcorsa".

Ello se debe, según ha aclarado, a que Vimcorsa "no puede dar subvenciones, como no sea a través de un convenio", y por eso la citada empresa municipal actuará "como órgano gestor de estas subvenciones, como se está haciendo con las ayudas al alquiler, porque no puede dar Vimcorsa directamente esas ayudas".

En concreto el paquete de ayudas de 600.000 euros para rehabilitación consta de varios programas, uno dotado con 195.000 euros, "para edificios y viviendas residenciales, en general", de las que podrán beneficiarse "unidades unifamiliares y plurifamiliares".

Por otro lado, hay subvenciones para "edificios de interés, casas de vecinos y casas patio", detallando Fuentes que en estos dos últimos casos prevista una ayuda de 75.000 euros, en respuesta a la demanda de los propietarios de las casas patio.

Igualmente, hay programas de ayudas "para espacios libres y otras actuaciones de interés", ademas de "para adaptación de edificios y viviendas a personas discapacitadas y la tercera edad", con otros 75.000 euros, por ejemplo para poner "platos de ducha" en sustitución de bañeras, según ha precisado Fuentes.

Por otra parte, también hay previstos 35.000 euros en ayudas para sufragar la obligada inspección técnica de edificios (ITE), que han de afrontar muchos edificios en el casco histórico, esperando Fuentes que en próximos años el Consistorio pueda incrementar el dinero destinado a estos programas.