Potes acoge este fin de semana una docena de propuestas de La Cultura Contraataca

La directora general de Acción Cultural, Gema Agudo, ha presentado hoy la programación prevista para este viernes, sábado y domingo, en un acto que se ha celebrado en el Centro de Estudios Lebaniegos y en el que ha estado acompañada por el alcalde de Potes, Francisco Javier Gómez, y por la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraida Hijosa, entre otros.

Agudo ha puesto en valor este programa que se inició el pasado 26 de junio, que se prolongará hasta el 26 de julio con más de un centenar de propuestas culturales y que está llegando a una veintena de localidades y municipios.

"Es el momento de recuperar las calles y de expresar nuestro apoyo a los creadores y artistas cántabros", ha dicho la directora general de Acción Cultural, que ha invitado a visitar Potes para disfrutar de las propuestas artísticas que la Consejería de Cultura ha programado durante el fin de semana.

Las actividades comenzarán este viernes el parque Jesús de Monasterio, que acogerá a las 18.30 horas la exposición de artes plásticas 'Al aire', que también podrá visitarse el sábado en la misma ubicación y horario.

A las 19 horas, en el salón de actos del Ayuntamiento de Potes tendrá lugar el taller de cine 'Workshop de fotografía deportiva', de Humberto Bilbao, mientras que el parque Jesús de Monasterio acogerá a las 20 horas la actuación de folk alternativo de 'Brez' y a las 21.30 horas se proyectarán las películas 'Abuelo' y 'Mi tío Jacinto'.

El sábado a las 12 horas se celebrará una ruta patrimonial y medioambiental con salida desde la Torre del Infantado, y a las 19 horas se desarrollará el espectáculo de animación musical 'Iguazu', de Tribuk, que saldrá desde el Centro de Estudios Lebaniegos.

Para las 19.30 horas, dentro de las actividades de artes plásticas, está programada la acción 'When you stare into the abyss, the abyss stares back to you'. Media hora más tarde el parque Jesús de Monasterio acogerá el espectáculo de teatro 'Poesía en alta voz', de Rita Cofiño Producciones Escénicas, y a las 22 horas este espacio será escenario del tributo 'I feel good', de Birloque Producciones Música.

Ya el domingo las actividades se iniciarán a las 11horas en el parque Jesús de Monasterio con la exposición de artes plásticas 'Al aire'. A la misma hora, en este lugar se podrá ver el espectáculo de danza 'Filete de panga/Ánimo animal', de FletánDuo/Babirusa Danza, y a las 13 horas Alberto Sebastián protagonizará la sesión de cuentacuentos 'Estoy malito'.