¿Qué se puede contar en un minuto?

Un minuto no parece mucho tiempo, menos si lo que quieres es explicar tu profesión y los retos a los que te enfrentas. Sin embargo, puede ser suficiente. Desde Think with Google han propuesto un interesante reto: han contactado con los líderes de marketing de industria para que, en una video entrevista de 60 segundos, cada uno de ellos pudiera compartir lo que para ellos era más importante en su rama laboral en estos momentos. El resultado es realmente curioso y enriquecedor.

Los expertos de diferentes empresas comparten sus claves, sus puntos de vista y sus mantras de marketing, así como sus secretos para inspirarse o superar un bloqueo creativo. Todo en un formato rápido y divertido que hace que ver las entrevistas de doce líderes de la industria no te quite más de un cuarto de hora de tu vida.

Pedro Pina, vicepresidente de Partners Globales en Google; Juan Woodbury, vicepresidente sénior, director creativo y productor ejecutivo de Leo Burnett; Lucas Brinkman, CEO de Wavemaker en Alemania, Austria y Suiza, son solo algunos de los nombres destacados que comparten en un minuto su visión sobre el mundo del marketing, lo que hace falta y lo que puede mejorar. Explora la serie de entrevistas y sorpéndete con los secretos de los líderes del marketing de industria en Think with Google.