Coronavirus.- Cinc municipis valencians sumen més de 10 casos l'última setmana i València registra 51

Des de l'actualització del 9 de juliol fins a la del 16, el total de positius en la capital ha ascendit de 2.240 a 2.291. Gandia i Foios (en les quals s'han declarat sengles brots d'origen familiar) comptabilitzen 14 nous positius, mentre que Elx i Borriana tenen 10 casos més.

En total, 48 municipis valencians tenen assignats nous positius aquesta setmana, i 34 d'ells van sumar casos entre el dilluns i el dijous. Entre aquestes jornades, València va sumar 27 casos; Gandia, 13 i Elx, nou, però Foios només dos. La resta de localitats amb nous casos entre el dia 13 i el 16 va tindre menys de tres positius.

En el total de la setmana, per darrere d'aquests municipis es troba Santa Pola, amb set casos; Castelló, amb cinc; Manises i Rafelbunyol, amb quatre; Alacant, Cullera, Fortaleny i Llíria, amb tres casos; Alcàsser, l'Alcora, Alfafar, Benidorm, Càlig, Morella, Museros, Requena, Utiel, la Vall d'Uixó i Xeraco sumen dos casos.

Alaquàs, Alboraia, Alcalà de Xivert, Alcoi, l'Alfàs del Pi, Almassora, Benicàssim, Burjassot, Cabanes, Crevillent, Massamagrell, Miramar, Montcada, Montaverner, Oriola, Paterna, Peníscola, el Pilar de la Foradada, Quartell, Sedaví, Sueca, Torrevella i Vinaròs han tingut un cas en els últims set dies.

Montaverner ha registrat en els últims dies el seu primer positiu des que es va iniciar la pandèmia. Hi ha altres localitats que han tingut pocs contagis fins ara que també han sumat casos: el més cridaner és Fortaleny, que té tres més a causa d'un brot familiar.

Miramar, per exemple, ha registrat el seu quart cas de coronavirus aquesta setmana, mentre que Xeraco ha sumat dos havent tingut solament un en tota la pandèmia fins al cap de setmana passat. Càlig, que tenia tres casos, ha detectat dos més entre dilluns i dijous.

També hi ha localitats que portaven setmanes sense nous casos, però que sí han tingut en els últims dies. La Vall d'Uixó ha registrat dos casos en els últims dies per primera vegada des del 3 de juny. El Pilar de la Foradada o Xeraco han sumat casos per primera vegada des de final de maig.

253 CASOS DETECTATS I ASSIGNATS EN LES ÚLTIMES DOS SETMANES

En total, 253 casos de coronavirus detectats en les últimes dos setmanes s'han assignat als municipis valencians (aquesta xifra pot ser major a causa que existeix un decalatge entre el diagnòstic d'un cas i la seua assignació al municipi).

València, amb 64, és el municipi que més casos recents té. Aquesta xifra és la més alta des de finals de maig. Gandia (16), Elx (15), Foios (14), Borriana i Burjassot (11 cadascun) tenen més de 10 casos registrats en les últimes dos setmanes.

En total, 65 localitats valencianes han registrat casos en els últims 15 dies. A més de València, Gandia, Elx, Foios, Borriana i Burjassot, Castelló de la Plana i Santa Pola han registrat set casos; Benidorm, sis; Llíria i Mislata, cinc; Manises i Rafelbunyol, quatre.

En les següents localitats s'han registrat tres casos: Alfafar, Alacant, Benicàssim, Cullera, Fortaleny, Museros, Requena, Utiel i Vila-real. Mentre, a Alaquàs, Alboraia, Alcàsser, Aldaia, Càlig, Crevillent, l'Alcora, la Pobla de Vallbona, la Vall d'Uixó, Massamagrell, Sedaví, Vinaròs, Xàtiva, Xeraco han tingut dos casos.

Alcalà de Xivert, Alcoi, Almassora, Aiora, Benicarló, Biar, Cabanes, Callosa d'en Sarrià, Dénia, Elda, l'Alfàs del Pi, Miramar, Montcada, Montaverner, Morella, Oriola, Paiporta, Paterna, Pedreguer, Peníscola, el Pilar de la Foradada, Quart de Poblet, Quartell, Sant Joan de Moró, Sueca, Torrent, Torrevella, Villena i Xirivella han tingut un cas cadascun.