El Ayuntamiento de Ourense, con votos de PP y DO, exige el cese del subdelegado del Gobierno por "intereses partidistas"

La moción, que ha sido aprobada en el pleno correspondiente al mes de julio, también ha reclamado la dimisión del diputado provincial y portavoz municipal del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, por iniciar verbalmente dicho procedimiento de revisión.

En este sentido, la edil del PP, Flora Moure, ha acusado a Rodríguez Villarino de "poner en peligro unas ayudas que ya están aliviando a los autónomos" y ha criticado "el silencio que le ha llevado en primer lugar a no dar la cara y, a continuación, sus argumentos que evidencian, sin lugar a dudas, que su obsesión contra el PP es enfermiza".

"Su misión autodestructiva está arrastrando al PSOE provincial a las cotas más tristes de su historia y su actitud le está dejando cada vez más solo dentro de su partido", le ha reprochado Moure, apenas dos días después de que la Subdelegación del Gobierno de Ourense haya informado de que archiva las actuaciones relativas a las bases reguladoras de las subvenciones del ente provincial.

UN PROCESO "VICIADO DESDE EL PRINCIPIO"

Por su parte, el portavoz del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino ha respondido a las críticas aludiendo a que "se trata de una moción absolutamente ridícula, irrelevante y sin fundamentos, llena de insultos hacia su persona".

Además, ha insistido en señalar que se limitó a "preguntar" sobre un "proceso viciado desde el principio" en el que "se filtraron las bases el día antes desde el perfil oficial de Facebook de ayuntamientos y diputados provinciales, se presentaron ayudas antes de plazo y fueron pagadas igualmente con una irregularidad total y absoluta".

"Pero lo mejor de todo es que el engaño continúa con el informe del abogado del Estado que señala que las ayudas son nulas de pleno derecho porque carecen de dos informes preceptivos y vinculantes", ha explicado Rodríguez Villarino.

Al respecto, la edil Flora Moure le ha pedido que "no diga tonterías", porque el informe "en ningún caso habla de nulidad de actos". "No dice nada más que, en todo caso, será la Xunta de Galicia la encargada de dirimir algún tipo de problema con las competencias", ha insistido.

"ACOSO A LA OPOSICIÓN"

Los otros dos grupos de la oposición -BNG y Ciudadanos- han evitado entrar en "la guerra entre el PSOE y el PP a la que se suma el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome", como así la ha definido el portavoz municipal del partido naranja, José Araújo. "El resto de los grupos no estamos aquí para agredir al portavoz del PSOE por una cuestión en la que solo pide transparencia", ha agregado.

"Llámenlo como quieran, pero lo cierto es que el día 12 de mayo, un día antes de la apertura de plazo, fueron presentadas 683 solicitudes, al igual que también hubo personas que fueron informadas con anterioridad de las bases dejando en desventaja al resto de autónomos de la provincia y eso no parece estar muy bien administrativamente", ha manifestado Araújo, quien fue concejal del PP en mandatos anteriores.

Por su parte, el portavoz del BNG, Luís Seara, ha calificado esta moción conjunta de PP y DO como "la prueba de que solo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio". "Esta no es una moción para reprobar a Rodríguez Villarino, sino para mayor gloria del cacique Manuel Baltar", ha señalado.

En concreto, el portavoz nacionalista ha dicho ver "dos objetivos evidentes" en la presentación de esa moción. En primer lugar, "continuar con la tarea de acoso y derribo a la oposición" y, en segundo término, "evitar que se hable de lo principal, que es saber qué pasa con las aportaciones económicas que el gobierno municipal prometió a los autónomos de Ourense".

En este sentido, les ha preguntado acerca de "dónde están las ayudas que Pérez Jácome prometió que iban a estar listas en tiempo récord y sin burocracia" y se ha cuestionado "cómo se puede ser tan irresponsable generando expectativas que sabían que eran imposibles de cumplir".