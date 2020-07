Por qué todo lo que necesitas este verano es un coletero 'scrunchie' (y dónde conseguir unos estampados)

Hace unas décadas los odiabas... Sin embargo, desde hace un par de años se han convertido en un must cuando buscamos recrear un estilo desenfadado (¡pero muy pensado!). Los scrunchies, gomas de pelo anchas y llamativas, han pasado de ser un castigo ochentero impuesto por nuestros padres a una de las tendencias de pelo que, junto con las diademas turbante, más tiempo están durando en boga. Son pocos los que se resisten a lucirlos en coletas bajas, moños rápidos o trenzas, pues, además de no dejar marca en la melena, son una forma más de llevar el estilo homewear al street style, sin tener que recurrir siempre a clásicos lenceros o a la polémica tendencia peluche en las sandalias.

Así, este verano los looks que los incluyen han vuelto a pegar fuerte (sobre todo entre los seguidores del método curly y sus muchas piruetas por dar con métodos que no potencien el frizz o rompan el rizo). Y no nos extraña: ¡no hay melena que no sea vea favorecida con un scrunchie estampado y colorido!

Sin embargo, a muchos les ocurre que no saben dónde encontrar modelos cómodos, veraniegos, variados y coloridos que, además, estén a buen precio. Y, por ello, hemos decidido compartir uno de nuestros secretos mejor guardados: el catálogo de Amazon tiene muchos packs de 20 a 50 coleteros y la inmensa mayoría por menos de 20 euros. Eso sí, el que avisa no es traidor: te va a costar (¡y mucho!) resistirte a pedir un kit para estrenar scrunchie cada día de la semana.

Este 'pack' incluye propuestas para combinar con todos los 'looks'. Amazon

Para los amantes de los lazos...

Además de estos coleteros de gasa con los que conseguimos aportar un punto de color a cualquier recogido, en Amazon también pueden encontrarse otro tipo de gomas, con más tela... ¡y lazo incluido! ¿Lo mejor? No tienes que preocuparte porque quede centrado y equilibrado: es un patrón ya definido que no hay que tocar, así que la lazada siempre estará perfecta sobre tu coleta baja (orejas cubiertas, como manda la tendencia) o la trenza ligeramente deshecha, para darle un toque desenfadado.

Estos coleteros son perfectos para los amantes de los lazos. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.