La alcaldesa de La Puebla de Valverde subraya que el brote de la granja de visiones está "muy controlado"

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón comunicó este jueves que se va a proceder al sacrificio de 92.700 visones de esta granja al dar algunos ejemplares positivo en la prueba de COVID-19. Esta instalación ha estado controlada desde que el pasado 22 de mayo siete de sus 14 trabajadores dieran positivo en coronavirus.

Desde entonces, se ha realizado un seguimiento a los animales, sin permitir la entrada, ni salida de ejemplares, ni subproductos, así como de la explotación y también se ha controlado a los trabajadores.

Solo tres de los 14 empleados de esta granja viven en La Puebla de Valverde, el resto lo hacen en otras localidades, la mayoría en la ciudad de Teruel. De estos tres, uno dio positivo en mayo y otro se ha confirmado este jueves y se encuentra en confinamiento desde antes de conocer el resultado.

Un segundo trabajador también ha dado positivo esta semana, pero no vive en esta localidad. La alcaldesa ha comentado que las personas que trabajan en esta granja son búlgaros y rumanos, y quienes viven en La Puebla de Valverde no mantiene contacto habitual con la población, aunque "no hay ningún problema con ellos" y "son unos vecinos más".

TRANQUILIDAD

Izquierda ha opinado que todas estas circunstancias hacen que los 457 habitantes de la localidad "no tiene por qué estar preocupados" y "no ha de haber alarma generalizada" por este brote, a lo que se une que desde el Ayuntamiento se ha sido "bastante estricto" con las medidas de prevención y desde los comienzos de la pandemia se desinfectan los lugares públicos, entradas, contenedores y otras superficies todos los días con personal propio y un camión de la comarca y las calles dos días a la semana.

La alcaldesa de La Puebla de Valverde ha indicado que se está en contacto con las personas mayores de la localidad, que representan un porcentaje elevado de la población, a quienes se les lleva la compra a casa y se les realizan encargos en la farmacia con el objetivo de que "no vayan a lugares públicos" y evitar "riesgos" al ser el grupo más vulnerables a la COVID-19.

María Ángeles Izquierdo ha comentado que a parte del brote ocurrido en esta granja, no se ha producido ningún otro contagio de la COVID-19 en el municipio y ha apelado a la prevención y la "prudencia", usando adecuadamente las mascarillas y cumplir con las distancias de seguridad y con otras medidas de higiene y limpieza.

A la población joven, le ha solicitado que piense en las personas mayores para que "entre todos" se evite la propagación del virus en un verano "que no es normal".

"La prevención es la base", ha remarcado la alcaldesa, que ha deseado que las personas que visitan el municipio también sean responsables, para comentar que desde que concluyó el estado de alarma se ha detectado un incremento de visitantes y en este mes hay una mayor afluencia de personas que acuden a su segunda residencia respecto a otros veranos, procedentes en su mayor parte de Valencia y Barcelona.

GRANJA DE VISIONES

La alcaldesa de La Puebla de Valverde ha expresado su preocupación por la viabilidad de la granja de visiones, que está instalada en el municipio desde hace 20 años y cuyos propietarios son de la provincia de Teruel.

Según ha dicho, tiene previsto ponerse en contacto con ellos para ayudarles "en lo que podamos" ya que va a tener que estar sin actividad durante un tiempo.

A pesar de que el Gobierno de Aragón va a indemnizar a los propietarios, "es una pérdida económica" y hay unas inversiones realizadas en la explotación, de la que dependen 14 familias, tres residentes en este municipio, que han contribuido a mantener una cifra "decente" de alumnos en el colegio de la localidad, que suma 27 escolares, además de que compran y son usuarios de otros servicios, aportando economía a la zona.

"Es difícil conseguir que vengan familias a la zona rural" y esta empresa ha creado puestos de trabajo todos estos años, ha expuesto la alcaldesa.

También ha contado que la granja está alejada del núcleo urbano y que estaba previsto que este viernes comenzara el sacrificio de los visiones, que se va a realizar durante varios días de forma incruenta. La Guardia Civil ha sido avisada para controlar la zona.