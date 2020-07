Coronavirus.- Estudien desinfectar vagons de Metrovalencia en deu minuts perquè tornen a funcionar en tres hores

És una solució òptima en espais tancats per no generar residus ni banyar les superfícies tractades, així com una solució avalada pel Ministeri de Sanitat i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que permet desinfectar un vagó complet en deu minuts i que la seua volta a la xarxa siga possible en tres hores.

L'objectiu és millorar en rapidesa, neteja i generació de residus de cara a una possible revisió i perfeccionament dels plans de desinfecció per als vagons de Metrovalencia, explica la companyia en un comunicat.

En aquesta col·laboració, GDES va exposar a l'equip tècnic de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) una avaluació del sistema actual de desinfecció, un pla amb noves mesures preventives i una proposta de millora adequada als espais interiors dels vagons de passatgers.

Amb tot açò es pretén millorar els temps d'execució de cada desinfecció, reduir el deteriorament de les superfícies tractades per l'ús de viricides líquids i millorar les condicions del personal que ha d'executar aquestes tasques, garantint en tot moment els "alts" nivells d'higiene aconseguits en els servicis d'FGV.

A més de consultoria, avaluació de riscos i proposta de solucions a mesura presentades, l'empresa va procedir a la desinfecció amb nebulització d'un vagó de passatgers per a l'anàlisi i demostració de resultats.