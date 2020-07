Tres trucos para evitar las rozaduras de los pies (y cómo curarlas cuando ya no hay remedio)

Estrenar sandalias en verano es un auténtico placer... ¡hasta que aparecen las ampollas! Con lo que habíamos mimado nuestros pies para poder lucirlos esta temporada, las rozaduras, además de dolorosas, echan por la borda todas las sesiones de pedicura a las que nos hemos sometido. Sin embargo, más allá de lo estético, las ampollas son una dolencia muy común que hay que curar bien y que, en muchas ocasiones, nos obligará a deshacernos de nuestros zapatos nuevos.

Aunque estas no aparecen no solo ocurre con las sandalias, puesto que los zapatos cerrados también pueden provocarlas. Por ello, debemos hacer todo lo posible para evitar rozaduras que arruinen nuestros planes, dado que ya se sabe que cualquier molestia en los pies es bastante insoportable. Por ello, además de elegir un calzado adecuado para cada ocasión, debemos convertir a los calcetines en nuestros grandes aliados. ¡Que no cunda el pánico! No te estamos pidiendo que los luzcas con tus sandalias al más puro estilo british. Lo que queremos decir es que debes contar con un modelo de calidad (y más si vas a hacer deporte) y andar por casa con ellos puestos, para ensanchar tanto las sandalias como los zapatos cerrados y evitar así las rozaduras.

También podemos aplicar crema en las costuras interiores, agua o alcohol justo antes de calzarnos o cuidar nuestros pies e hidratarlos con los siguientes trucos para evitar la aparición de rozaduras.

Así puedes evitar las rozaduras...

- Un masaje con rodillo. Además de ayudar a aliviar el dolor provocado por la fascitis plantar, realizar un masaje en nuestros pies con este rodillo los dejará relajados y listos para cualquier rutina de belleza.

Este es el primer paso para lograr unos pies hidratados. Amazon

- Exfoliación de pies. Es el primer paso para evitarlas, puesto que, en muchas ocasiones, unos pies deshidratados favorecen su formación. Con estas mascarillas, elaboradas con extracto de leche y de plantas, conseguiremos eliminar las células muertas e incluso, aliviar las rojeces y el mal olor.

Con estas mascarillas, eliminaremos las células muertas. Amazon

- Y ante la primera molestia... ¡una vaselina antirozaduras! Cuando comencemos a notar alguna molestia, podemos aplicar una vaselina antirozaduras como esta que nos ayudará a aliviar el dolor y evitará la formación de ampollas. Además, su tamaño es muy práctico para llevar siempre con nosotros y poner solución antes de que aparezcan más daños.

Ante cualquier molestia, debemos aplicar este vaselina. Amazon

… Y así puedes curarlas si ya han aparecido

Si no has podido poner ningún remedio para evitar las rozaduras, es posible que, al final, terminen apareciendo las molestas ampollas. Ante ellas, debemos lavar y desinfectar bien la zona y aplicarnos aloe vera que nos ayuda a curar las heridas en poco tiempo. Otro remedio casero es preparar una infusión de manzanilla o una solución de tomillo y agua, que tienen propiedades antiinflamatorias y desinfectantes, y aplicarla sobre la rozadura. Tampoco debemos olvidarnos de aplicar una capa de vaselina sobre ella, para evitar que siga creciendo. En cuanto a si se debe extraer el líquido o no de la ampolla, las opiniones son de lo más diversas, por lo que lo más adecuado es consultar con un especialista.

