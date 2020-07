Cómo conseguir que tu picnic se parezca a los de las películas con este completo set de Amazon

En nuestros ideales románticos (¡gracias, Hollywood!), disfrutad de un picnic es una de las citas más memorables que podemos tener: a las orillas del río (Sena, de París, por supuesto), con una botella de vino de edición exclusiva y con los mejores alimentos gourmet. Por ello, con la llegada del buen tiempo, nos las ingeniamos para dar con una zona verde adecuada de nuestra ciudad o, si disponemos de más tiempo, para acercarnos hasta la playa o la montaña y desconectar y disfrutar de esta velada.

Sin embargo, este momento tan especial puede ser recordado por ser un auténtico desastre si no tenemos todo lo necesario para disfrutar de una comida campestre. Y es que, por mucho que te hayas esforzado por preparar una tortilla de patatas que esté a la altura de tu cita, de nada servirá si no dispones de un plato para degustarla con calma como se merece. Tampoco saborearéis de la misma forma el vino con el que acompañaréis vuestra suculenta comida si no cuentas con los vasos adecuados. Y, además, todo ello evitando que las hormigas y otros insectos invadan vuestro espacio.

Pero, por suerte, tenemos la solución para disfrutar de un picnic digno de película: un set de Amazon que incluye un servicio para cuatro personas, una mantita para poder usarla de mantel (y mantener a los bichos a raya) y, además, una cesta de mimbre para transportar todo de forma fácil y al más puro estilo de Hollywood. ¿Te animas a disfrutar de un picnic este verano?

Esta cesta incluye todos los utensilios necesarios para disfrutar de una comida campestre. Amazon

Tres motivos para tener este ‘pack’

Incluye todo lo necesario para disfrutar de un picnic . En esta práctica cesta caben cuatro juegos de vajilla para disfrutar de un día de picnic sin que falte nada. Así, el set incluye cuatro platos de porcelana, cuatro juegos de cubiertos, cuatro copas de vino, salero, pimentero y un abrebotellas. Además, incluye un compartimento de refrigeración

¡Y también una manta! Es perfecta para usar como mantel para disfrutar de la comida o para abrigarnos un poco si refresca. Además, es impermeable, de tacto suave y elástica.

Un set todoterreno. La cesta está elaborada con mimbre de alta calidad para que resista al paso del tiempo y a nuestros planes. En su interior cuenta con un forro aislante que mantiene una temperatura constante y controlada en su interior, para que nada se eche a perder.

